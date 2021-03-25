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Вчера, в 18:49

«МММ государственного масштаба»: в сети оценили законопроект по продлению заморозки накопительной части пенсий

Россияне считают такой подход «великолепной многоходовочкой власти - взносы обязательные, а накоплений нет»

Фото: Global Look Press

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении правительственный законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до 2024 года.

Как говорится в пояснительной записке к документу, законопроект устанавливает в 2024 году аналогичный 2014–2023 годам подход учёта страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 772,9 миллиарда рублей.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.

В соцсетях, естественно, остались не в восторге от данной новости.

«Заморозьте уже навсегда! Так волнуют заработанные деньги народа, они и так мизерные. Коммунизм ждали 70 лет, не дождались, теперь будем запад догонять по уровню жизни лет 200. Пока что только отдаляемся…» - написал читатель.

«Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам - МММ государственного масштаба», - считает пенсионер.

«Удобно пользоваться нашими деньгами?» - интересуется у властей ещё один пенсионер.

«Не просто удобно, а ещё и приятно. Тем более что ответственности за это никакой! Пора этих заморозчиков разогнать без выходного пособия», - считает москвич.

«Какая великолепная многоходовочка - взносы обязательные, а накоплений нет», - ироничен студент.

«Проценты за пользование деньгами по ставке рефинансирования за 10 лет начислят? Или как в 1998 году по вкладам, все обнулят?» - звучат напоследок риторические вопросы.

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