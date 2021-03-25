Ксенофобия в СПЧ, 10 новых станций метро, обмен претензиями между Путиным и Байденом: новости к полуночи 7 декабря

Внутриукраинский кризис стал основной темой разговора на онлайн-встрече президентов США и России. Джо Байден заявил, что Штаты усилят военную поддержку Украине в случае военной агрессии России. Путин же указал на недопустимость расширения НАТО к территориям, приближенным к РФ:

«Именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей. Поэтому Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений»

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В Москве девушка спрыгнула с четвёртого этажа, спасаясь от изнасиловавшего её мужчины. Девушка не умерла при падении, но агрессор спустился и нанёс жертве множественные удары ножом. Москвичка доставлена в больницу в тяжёлом состоянии, пишет ТАСС.

За сегодняшний день на рельсы в московском метрополитене упали три человека, передаёт «Интерфакс».

В Москве открыты десять новых станций метро на Большой кольцевой линии от «Мневников» до «Каховской». Общая протяжённость путей – 70 километров.

Совет Федерации подготовил законопроект, регулирующий регистрацию детей, родившихся с помощью суррогатного материнства. Кабмин уже дал положительный отзыв на законопроект.

Со специфическим для защитника прав человека требованием выступил глава СПЧ Валерий Фадеев. Он потребовал от Сергея Собянина убрать на станции метро «Прокшино» указатели на узбекском и таджикском языках. Англоязычные дублирующие подписи пропрезидентского правозащитника до сих пор не беспокоили.

«Особое раздражение жителей вызывают надписи на указателях в метро «Прокшино» на узбекском и таджикском языках. Вместо политики по интеграции мигрантов в общество и местную культуру у нас создаются все условия для комфортного проживания приезжих без знания и владения русским языком»

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