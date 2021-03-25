«Я нашла сердце своего погибшего сына…»

– Мне дали его номер телефона, мы с ним поговорили, и я испытала абсолютно незнакомое мне чувство, – призналась Татьяна. – Когда Николай приедет в Санкт-Петербург на обследование, мы обязательно с ним встретимся и обнимемся. Я стараюсь не лезть в его жизнь, хотя есть желание интересоваться, как он. Какие-то интересные материнские чувства к мужчине, который годится мне в отцы.

Ежегодно в России почти пять тысяч людей нуждаются в пересадке органов. Среди них и новорождённые, и взрослые – и они не знают, дождутся ли своей очереди. Трансплантации в нашей стране до сих пор остаются очень редкими операциями – ежегодно выполняется около 2-2,5 тысяч пересадок. В 2020 году из-за пандемии их количество ещё больше сократилось.

Жители России к трансплантации до сих пор относятся настороженно и недоверчиво. Из-за недостатка информации родственники умерших, которые могли бы стать донорами, устраивают скандалы и всячески пытаются запретить изымать органы. Страх того, что близкого человека специально могли убить ради спасения другой жизни или ради чего-то ещё – оказывается сильнее желания помочь тому, кто действительно, в этом нуждается.

– Часто бывает так, что из-за травмы головной мозг человека уже умер, но другие органы в сохранности. Только в этом случае их можно изымать у доноров, – рассказывает врач-хирург НИИ СП им. Склифосовского Никита Журавель. – Процедура очень непростая как технически, так и юридически.

Несколько врачей должны подтвердить, что головной мозг умер (в этом случае человека уже не спасти, юридически он считается умершим), также проверяется состояние остальных органов. В консилиум врачей обязательно входят невролог, анестезиолог-реаниматолог с опытом работы не менее пяти лет. Но как только всё необходимое сделано – центр трансплантации начинает готовить к пересадке пациента из листа ожидания – это список больных, которым необходима пересадка. Врач включает туда пациента после того, как установлено, что помочь может только такая операция.

Разрешают ли Российские законы изъятие органов без согласия родственников?

– Мало кто знает, что презумпция неиспрошенного согласия на передачу собственных органов уже давно действует в России,– рассказала юрист Анна Фролова. – Это означает, что каждый из нас, даже не подозревая того, заранее даёт врачам разрешение, что в случае смерти его органы станут собственностью нового хозяина. К тому же в 2015 году были приняты законы о создании базы данных доноров, о снятии с доноров возрастных ограничений, о расширении списка изымаемых органов и об увеличении количества больниц, в которых эти органы смогут забирать.

Дарья Новичкина