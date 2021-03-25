ВОЗ призвала вводить обязательную вакцинацию только в крайнем случае, чтобы не создавать напряжение в обществе

Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что обязательная вакцинация от COVID-19 должна оставаться крайней мерой и при введении ограничений нужно следить за тем, чтобы дискриминация между привитыми и непривитыми не провоцировала напряжение, передает РИА Новости.

По словам Клюге, обязательная вакцинация является крайней мерой и может применяться только тогда, когда исчерпаны все варианты повышения уровня вакцинации.

«Необходимо оценивать тот эффект, который обязательное вакцинирование может иметь на общественное доверие и уверенность в обществе, а также общий уровень вакцинации. Для одного сообщества оно может быть эффективным, тогда как для другого нет», – отмечает он.

По его словам, количество заболевших среди молодого населения сейчас в 2-3 раза выше, чем у взрослых, и риск для здоровья растет.

«С учетом приближения каникул мы должны признать, что дети заражают своих родителей, и дедушек, и бабушек дома, и для тех взрослых, кто не привит, риск тяжелой формы, госпитализации или смерти возрастает в 10 раз», – подчеркнул глава европейского отделения ВОЗ и добавил, что во всех начальных школах должно быть введено обязательное ношение масок, проветривание и регулярное тестирование на ковид, а вакцинация детей должна обсуждаться каждой страной отдельно на национальном уровне.