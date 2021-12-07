В Москве на 10 суток арестовали поэта. Он продвигал хештег с цитатой Евтушенко на Красной площади

В Москве Тверской районный суд приговорил поэта и студента ВШЭ Александра Волчёнкова к десяти суткам ареста. Об этом сообщает «ОВД-инфо» (признано Минюстом РФ иностранным агентом) со ссылкой на адвоката Александра Саламова.

Днем ранее Волчёнков был задержан на Красной площади с плакатом, на котором был написан хэштег #поэтвроссиибольшечемпоэт.

Так молодой человек хотел «вдохновить неизвестных поэтов» публиковать в Сети свои произведения под этим тегом.

Суд обосновал арест Александра статьей КоАП о повторном нарушении правил проведения акции.

Фраза «Поэт в России больше чем поэт» принадлежит писателю Евгению Евтушенко.