России предложили прецедентное право

Почему России нужна правовая реформа?

О необходимости изменения правового режима в России говорят уже давно. Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 41% граждан негативно оценивают работу судебной системы. Более половины россиян (51%) считают, что судьи берут взятки, 53% уверены, что суды в своей работе должны быть независимы от властей.

Проблему признают и на высшем уровне. Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин подчеркивал, что сейчас «вполне подходящий момент» для начала правовой реформы. И только благодаря ей страна может состояться как правовое и одновременно социально справедливое государство.

В 2016 году свои идеи относительно правовой реформы озвучил и предприниматель Дмитрий Давыдов. Как показало время, за пять прошедших лет они не утратили своей актуальности, а потому государство вполне может обратить на них свое внимание. По мнению Давыдова, от эффективности правовой реформы зависит уровень привлечения в страну инвестиций, а значит – рост экономики.

– Для создания привлекательного инвестиционного климата очень важен уровень защиты права собственности, который в том числе зависит от правоприменительной судебной практики, –говорит автор проекта «20 идей по развитию России».

В 2016 году Россия находилась на 51 месте в рейтинге Всемирного Банка по благоприятности условий ведения бизнеса. В 2020 году – уже на 28 месте, а значит позитивные подвижки есть, и у России есть большой потенциал войти в тройку лидеров.

– Любой предприниматель, принимая решение, в какой стране делать бизнес, руководствуется тем, насколько эффективно будет защищено его право собственности. Общеизвестный факт, что прецедентное право – это «право бизнеса». Поэтому бизнесу нужно дать то «право», в котором он нуждается. Бизнесу необходима безопасность, обеспечиваемая прецедентным правом и, соответственно, уверенность в завтрашнем дне, – отмечает бизнесмен.

Однако пока Россия является страной с романо-германской правовой системой, в которой не предусмотрено применение прецедентов. Такая система свойственна, например, США.

Что еще за прецедентное право?

Такая судебная система основана на случаях прецедентов, то есть уже озвученных ранее решениях. Именно их могут использовать суды при вынесении того или иного вердикта. Самым известным случаем прецедентного права является дело американца Эрнесто Миранды. В начале 60-х годов он признался в ряде тяжких преступлений и написал явку с повинной. Над Мирандой состоялся суд, признавший его виновным. Однако приговор вскоре отменили после апелляции адвоката, указавшего на грубое нарушение законодательства. Дело в том, что при задержании Миранде не были озвучены его права («Вы имеете право хранить молчание, все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде» и так далее).

В итоге дело злоумышленника было пересмотрено, его признание исключили из доказательной базы. С тех пор каждый американский полицейский при задержании преступника обязан зачитать ему права и спросить, понятны ли они ему. Эта длинная фраза, которую мы часто слышим в американских фильмах и сериалах, получила свое название – «правило Миранды».

В России есть аналог этого юридического требования. УПК содержит норму о том, что подозреваемый при привлечении к ответственности должен быть письменно уведомлен об этом. Однако размытость формулировок и отсутствие прецедентного права влекут разные подходы к исполнению законных требований. Кому-то не всегда предлагают помощь адвоката, другим не дают позвонить родственникам.

В России прецедент официально не является источником права, хотя иногда суды ссылаются на постановления Верховного и Конституционного судов. Автор проекта «20 идей» предлагает расширить эту практику, перейдя к модернизированной системе прецедентного права в отношении конкретных гражданских и уголовных дел, наиболее распространённых в обществе.

– Данную систему можно назвать «правовой системой бизнеса», т. к. в конечном итоге усовершенствование гражданских правоотношений и уменьшение уголовных преступлений является мощным импульсом развития бизнеса в любой стране. Идея внедрения института прецедентов также поддерживается судейским корпусом (например, руководством Высшего арбитражного суда РФ) и юридическим сообществом, – отмечает Дмитрий Давыдов.

Отчасти подобное предложение уже поддерживали на высшем уровне. В 2010 году Конституционный суд (КС) поддержал формирование прецедентного права в России, но потребовал, чтобы этот процесс был поставлен в жесткие рамки и урегулирован на уровне закона.

Как это будет работать?

Прежде всего, систему прецедентов предлагается выработать на основе анализа множества однотипных дел, судебной практики в масштабах всей страны, учитывая принципы разумности и справедливости. На каждое уголовное преступление необходимо сформировать по несколько прецедентов. В отношении гражданских споров необходимо определить самые распространенные споры и по ним подготовить прецеденты. Таким образом удастся сформировать базу прецедентов по самым популярным спорам. Если же прецеденты на конкретное дело отсутствуют, то их следует разрешать с учетом сложившейся практики.

– Однако с каждым месяцем база прецедентов будет расти, и в будущем на любое дело суды будут иметь подходящие прецеденты. Вначале прецеденты будут подготовлены только на наиболее распространенные дела, но постепенно даже на самые редкие дела будут существовать прецеденты, – уверен автор проекта «20 идей».

По задумке Давыдова, важно обеспечить, чтобы прецеденты охватывали реальные события из жизни бизнеса. Структура прецедента будет включать готовое обоснование, надлежащие ссылки на законодательство, логическую взаимосвязь выводов, отточенные слова и формулировки. Судье останется лишь найти самый схожий прецедент и применить его.

Кто будет формировать эту систему? Давыдов предлагает привлечь наиболее опытных судей, заслуженных ученых и известных практикующих юристов. Они смогут проанализировать все российские судебные дела и мировую судебную практику. При этом все три группы должны будут принимать единогласные решения по формированию соответствующего прецедента. На каждом утверждённом им прецеденте будет ставиться личная подпись. После этого прецеденты будут помещаться в электронную базу, которая станет обязательной для следственных органов и судей при расследованиях и принятии решений по аналогичным делам. Доступ к данной базе будет свободный для любых заинтересованных лиц.

– Соответственно, предприниматель, который занимается определенным бизнесом или находится в конкретной ситуации, сможет иметь предварительное представление о том, как решится дело применительно к нему. Кроме того, если какой-либо прецедент устареет, то он будет заменен на более совершенный прецедент. Такая замена будет осуществляться по той же процедуре, по которой принимался прецедент. Таким образом, база прецедентов будет не только расширяться, но и постоянно совершенствоваться. Использование прецедентов снизит нагрузку на судей при рассмотрении судебных дел, что положительно отразится на качестве принимаемых решений, – уверен Давыдов.

Разумеется, с привлечением инвестиций и развитием бизнеса вырастет и количество споров. А значит, будет увеличиваться и число прецедентов.

– Предлагаемая система будет максимально справедливой, т. к. она будет основываться только на разумных решениях, которые были коллективно одобрены наиболее известными, опытными и заслуженными представителями судейского корпуса, учёных кругов и практикующих юристов. В случае, если прецеденты со временем устареют или станут не актуальными, то они будут заменены на новые более справедливые и совершенные прецеденты, – заключает Давыдов.

Дмитрий Давыдов надеется, что государство законодательно поддержит его предложения, направленные на развитие и процветание России.