Оперштаб опубликовал агитационный плакат с Маяковским и надписью «Гнида, прививайся от ковида!»

Подмосковный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал в своем телеграм-канале переделанный советский плакат с поэтом Владимиром Маяковским, направленный на вакцинацию населения.

«Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида!» – написано на картинке.

Под ней представители оперштаба написали, что не одобряют грубость, но считают прививку вынужденной необходимостью.

В оригинале советского плаката Маяковского и фотографа Александра Родченко говорилось о необходимости соблюдать и изучать правила дорожного движения.