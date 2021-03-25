Нижний Новгород - новогодняя столица России. Но на продажи туров это не повлияло
Проект Минкульта живет сам по себе отдельно от туризма?
Алексан Мкртчян, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон», сообщил «Собеседнику», что объявление Нижнего Новгорода новогодней столицей России в 2022 году, никак не повлияло на туристический спрос. У россиян по-прежнему большей популярностью на Новый год пользуются Петербург, Великий Устюг, Сочи, Краснодарский край. Напомним, что минкультовский проект «Новогодняя столица России» реализуется с 2013 года. Новогодними столицами успели побывать Владимир, Казань, карельская Сортавала и некоторые другие города.
Мкртчян отмечает, что с помощью рекламы удалось раскрутить Великий Устюг как родину Деда Мороза, но, например, Кострома, которая считается родиной Снегурочки, не пользуется таким спросом у туристов, об этом факте мало кто знает.
-Кострома не делает на рынке даже десятую долю того, что делает Великий Устюг, хотя можно было раскрутить деревню Снегурочки: до Костромы намного удобнее добраться, чем до Устюга, - отмечает эксперт.
Проект «Новогодняя столица России», по его словам, не перспективен в силу того, что каждый год объявляется новая столица, и окупаемость всех вложений и усилий местных властей ограничивается одним годом.
--Все об этом знают, и поэтому никто особенно к этому не готовится, - поясняет эксперт.