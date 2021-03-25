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Нижний Новгород - новогодняя столица России. Но на продажи туров это не повлияло

Проект Минкульта живет сам по себе отдельно от туризма?

Фото: Global Look Press

Алексан Мкртчян, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон», сообщил «Собеседнику», что объявление Нижнего Новгорода новогодней столицей России в 2022 году, никак не повлияло на туристический спрос. У россиян по-прежнему большей популярностью на Новый год пользуются Петербург, Великий Устюг, Сочи, Краснодарский край. Напомним, что минкультовский проект «Новогодняя столица России» реализуется с 2013 года. Новогодними столицами успели побывать Владимир, Казань, карельская Сортавала и некоторые другие города. 

- Чтобы это как-то повлияло на спрос, надо задействовать СМИ, чтобы об этом постоянно писали газеты, говорили на Первом канале, на радиостанциях, а так считайте, что информационная кампания провалена, - говорит Мкртчян. – Никто об этом не знает, отчитаются об этом чиновники и все.

Мкртчян отмечает, что с помощью рекламы удалось раскрутить Великий Устюг как родину Деда Мороза, но, например, Кострома, которая считается родиной Снегурочки, не пользуется таким спросом у туристов, об этом факте мало кто знает.

-Кострома не делает на рынке даже десятую долю того, что делает Великий Устюг, хотя можно было раскрутить деревню Снегурочки: до Костромы намного удобнее добраться, чем до Устюга, - отмечает эксперт.

Проект «Новогодняя столица России», по его словам, не перспективен в силу того, что каждый год объявляется новая столица, и окупаемость всех вложений и усилий местных властей ограничивается одним годом.

--Все об этом знают, и поэтому никто особенно к этому не готовится, - поясняет эксперт. 

Рубрика: Общество

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