Нижний Новгород - новогодняя столица России. Но на продажи туров это не повлияло

Мкртчян отмечает, что с помощью рекламы удалось раскрутить Великий Устюг как родину Деда Мороза, но, например, Кострома, которая считается родиной Снегурочки, не пользуется таким спросом у туристов, об этом факте мало кто знает.

-Кострома не делает на рынке даже десятую долю того, что делает Великий Устюг, хотя можно было раскрутить деревню Снегурочки: до Костромы намного удобнее добраться, чем до Устюга, - отмечает эксперт.

Проект «Новогодняя столица России», по его словам, не перспективен в силу того, что каждый год объявляется новая столица, и окупаемость всех вложений и усилий местных властей ограничивается одним годом.

--Все об этом знают, и поэтому никто особенно к этому не готовится, - поясняет эксперт.