«Некоторые граждане теряют меру»: в Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя на новогодние праздники

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что во время новогодних праздников нужно вводить ограничения на продажу алкоголя, а чтобы граждане не «спивались» дома, все культурно-массовые мероприятия в этом время сделать бесплатными. Заседание заседание межфракционной депутатской рабочей группы, на котором затронут вопрос регулирования продажи алкоголя в новогодние праздники, пройдет 15 декабря, передает РИА Новости.

«Алкоголь под Новый год – это фантастический уничтожитель жизни и здоровья наших граждан. Оставлять все на самотек только предпринимателей нельзя, потому что ситуация становится критической. Нужны конкретные механизмы по защите здоровья граждан. Внутри новогодних праздников надо вводить ограничения на продажу алкоголя. Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру», – сказал он.

Для борьбы с этим он предложил сделать бесплатным на время праздников посещение кинотеатров, театров, музеев, бассейнов, спортивных комплексов и культурно-досуговых мероприятий.

«Тогда мы людей из дома "вытолкаем" и от "бутылки" оттянем», – добавил Хамзаев.

Соответствующий запрос он планирует направить в Минкультуры до конца года.