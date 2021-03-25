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Навальный рассказал, как стал швеей в тюрьме и понял феминисток

«Поддерживаю право каждого называться так, как он хочет», – пишет он

Фото: Instagram @navalny

Оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает срок в колонии ИК-2 во Владимирской области по делу «Ив Роше», начал работать в швейном цеху. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

Как рассказал Навальный, к работе его привлекло начальство колонии, которое заявило, что его исправление невозможно без привлечения к трудовой деятельности. 

Среди свободных вакансий, по его словам, имелись такие: дневальный, повар, пекарь, подсобный рабочий и швейная промзона.

«Решил я быть подальше от должностей номенклатурных и записался в швейный цех. Поближе к «людской массе». «Значит, швея», – сказало начальство», – подчеркнул он. Вот, думаю, что за люди такие? Обязательно надо сказать «швея» в женском роде, чтоб поддеть». 

Позже он выяснил, что на всех документах название профессии звучит как швея и мужского названия у нее нет. 

Оппозиционер напомнил, что раньше шутил над феминистками, которые не хотят быть «блогером» и «автором» в мужском роде, а теперь жизнь пошутила ним, но он принял это. 

«Так что я и раньше-то был не против феминитивов (то есть слов вроде «авторка» и «редакторка»), но считал это неважной ерундой и хорошим поводом для троллинга, а сейчас так вообще горячо поддерживаю право каждого называться так, как он хочет. В конце концов, язык для этого и существует, и он должен развиваться в соответствии с запросами общества», – заключил он. 

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