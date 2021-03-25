«На Россию напали клопы!» Геннадий Онищенко о причинах новой напасти
Паразиты приходят с неблагополучием. Они размножаются и заселяют жилые дома, больницы, гостиницы и даже кинотеатры
— Все в этом мире циклично, — философски отметил Геннадий Григорьевич. — были нашествия и исчезновения тараканьих полчищ, теперь вот нашествие клопов. И это мы ещё забыли про вшей. А когда-то… Я помню, когда я только начинал работать, ходила такая байка, что если вшей настоять на спирту, то этой настойкой многое лечится, и их даже продавали за немалые деньги. А потом вдруг мы начали вшей обнаруживать у наших детей. Сначала причину напасти видели в шампунях — мол, эти ваши модные шампуни не берут вшей, надо мыть голову по старинке, хозяйственным мылом. И был период, когда все поголовно сидели и у своих внучек давили, извините, гниды. Двумя ногтями раз, и все. Мальчишкам-то проще — им волосы тогда коротко стригли, и вшей у них не было, а вот девочки в длинными волосам мучались. Новое нашествие вшей случилось достаточно недавно, уже на границе тысячелетий, когда люди просто забыли о них, забыли как они выглядят. Ну, вроде бы проблему вшей решили.
А теперь пришли клопы. Я не думаю, что на это есть климатические, скажем, причины. Я назову это утраченной бдительностью. Раньше с клопами боролись довольно ожесточённо. А сейчас выросло поколение, которое, может быть, их никогда в жизни не видело.
А клопы, как и вши, относятся к кровососущим, которые возвращаются к людям, как только они утрачивают бдительность.
Раньше было принято проглаживать раскалённым утюгом все белье — нательное и постельное. Особенно швы. И не просто для красоты. Это был один из способов борьбы с клопами. Я помню из детства, как тщательно проглаживали всё бельё, высматривая клопов. Сейчас этот навык потерян — вот они и вернулись.
Ничего глобально-аномального я пока не вижу. Хотя есть в народе примета: тараканы да клопы возвращаются в дома в неблагополучные времена. Связано ли нынешнее клоповое нашествие с каким-то неблагополучием или бедностью? Отчасти. Это, скорее, снижение уровня бытовой культуры и, в частности, антисанитария. Давайте уж называть вещи своими именами. Ну а снижение уровня культуры всегда связано со снижением уровня жизни. Хотя с уровнем жизни все неоднозначно — он даже, наоборот, где-то повышается. Например, в Москве у нас нет неканализованного жилфонда. В Москве нет жилья, где люди носят вёдрами воду домой с улицы, и везде есть горячая вода. У нас в этом плане всё нормально. И тем не менее, история с клопами — это снижение уровня жизни и потеря навыков бытовой культуры. Я бы сказал, очаговая потеря навыков.
Ещё недавно был период, когда в Москве было много приезжих, которые живут скученно, без соответствующего официального оформления. Проблема в том, что этих перенаселённых квартир, с официальной точки зрения, вроде бы нет, и в то же время они есть. Клопы обожают размножаться в таких помещениях — там у них обильное питание. Надо на этом, конечно, заострить внимание, чтобы не было антисанитарии и запустения.
Но это проще сказать, чем сделать. Ближайший пример: у нас всё есть для борьбы с ковидом, у нас есть вакцина. Но прививаться многие люди не хотят. По причине того же снижения уровня бытовой культуры.