«На Россию напали клопы!» Геннадий Онищенко о причинах новой напасти

— Все в этом мире циклично, — философски отметил Геннадий Григорьевич. — были нашествия и исчезновения тараканьих полчищ, теперь вот нашествие клопов. И это мы ещё забыли про вшей. А когда-то… Я помню, когда я только начинал работать, ходила такая байка, что если вшей настоять на спирту, то этой настойкой многое лечится, и их даже продавали за немалые деньги. А потом вдруг мы начали вшей обнаруживать у наших детей. Сначала причину напасти видели в шампунях — мол, эти ваши модные шампуни не берут вшей, надо мыть голову по старинке, хозяйственным мылом. И был период, когда все поголовно сидели и у своих внучек давили, извините, гниды. Двумя ногтями раз, и все. Мальчишкам-то проще — им волосы тогда коротко стригли, и вшей у них не было, а вот девочки в длинными волосам мучались. Новое нашествие вшей случилось достаточно недавно, уже на границе тысячелетий, когда люди просто забыли о них, забыли как они выглядят. Ну, вроде бы проблему вшей решили.

А теперь пришли клопы. Я не думаю, что на это есть климатические, скажем, причины. Я назову это утраченной бдительностью. Раньше с клопами боролись довольно ожесточённо. А сейчас выросло поколение, которое, может быть, их никогда в жизни не видело.

А клопы, как и вши, относятся к кровососущим, которые возвращаются к людям, как только они утрачивают бдительность.