Москалькова: отказавшиеся вакцинироваться против COVID должны принять ограничения

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что отказавшиеся от вакцинации против ковида должны принять ряд ограничений, сообщила она в эфире телеканала НТВ.

«Каждый вправе распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью, но мы не можем не учитывать интересы нации в целом, интересы большинства людей. Если человек не вакцинируется, он должен принять условия неких ограничений», – сказала она.

По словам Москальковой, большинство хочет быть защищено от не вакцинированных, которые могут нанести вред другой части населения.

«Заставлять нельзя, но нужно побуждать людей, убеждать и с уважением относиться к их внутреннему миру. Но и они должны относиться с уважением к позиции тех людей, которые идут на прививку не только ради себя, а ради того, чтобы большее количество людей, окружающих себя, оградить от возможности заражения этим страшным заболеванием», – добавила она.