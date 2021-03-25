«Была картошечка простая, а стала – золотая»: в сети оценили новость о нехватке картофеля в стране

Россиянам грозит дефицит местных клубней в 2022 году. О нехватке клубней предупредили сельхозпроизводители на совещании в Минсельхозе. Основными причинами названы сокращение производства в личных подсобных хозяйствах и увеличение перерабатывающих мощностей.

Председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин рассказал, что в этом году на переработку ушло 1 миллион тонн картофеля. Он предсказал, что в следующем году этот показатель увеличится до 1,5 миллиона тонн, а к 2026 достигнет 3 миллионов тонн.

Факторами, сдерживающими производство картофеля, названа политика торговых сетей, которые не хотят принимать клубни маленьких размеров. Кроме того, дефицит может быть связан с нехваткой посадочного материала, а также с засухой в этом году. По данным Росстата, в среднем цена картофеля по России в октябре составила 44,51 рубля за 1 килограмм, что на 78,6% больше, чем в 2020 году. В Минсельхозе заявили, что в следующем году на развитие овощеводства заложено 5 миллиардов рублей.

По словам директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, качество продукции в текущем году невысокое. Картофель мягкий и очень влажный. Из-за этого картофель долго храниться не сможет, а это значит, что запасы иссякнут раньше.

В соцсетях в «засуху», но при это «мягкий и влажный» картофель не особо-то поверили. И нашли главного виновника данной проблемы – Минсельхоз.

«Развалили все, а теперь нехватка», - остался в шоке читатель.

«Как сказал Остап Бендер: «Заграница нам поможет». Египет поставит недостающий картофель. Позорище! Вот это российская оптимизация!» - иронично отметил россиянин.

«Не новость! Так все поля заросли, потому что у руля сельского хозяйства - сыночек. Так что вы хотели получить? Какой результат ожидали? Кстати, не смешно вовсе!» - грустно признает пенсионер.

«Причина одна - в Минсельхозе работают случайные люди», - уверен москвич.

«Зато у населения в деревнях и сёлах картошки завались! Раньше государство покупало излишки от населения, теперь не заморачиваются! Проще из заграницы привезти и откат можно получить приличный!» - находит объяснение проблеме уралец.

«Значит, из борщевого набора картошка скоро выпадет. Не зря недавно была статья, что репа – это почти та же картошка. Готовят население…» - поражён сибиряк.

«Была картошечка простая, стала – золотая», - завершил читатель дискуссию практически крылатой фразой.