Россиян будут постепенно ограничивать в поездках на неэкологичных личных авто

В России утвердили транспортную стратегию до 2035 года, которая предполагает ограничение использования россиянами личных автомобилей в пользу общественного транспорта. Мероприятия программы направлены на то, чтобы владельцы машин как можно меньше вредили экологии, сообщает «Коммерсантъ».

Как говорится в документе, 61% загрязняющих веществ, эмитируемых транспортом, приходится на автомобили. Путём обновления парка решить проблему невозможно, поскольку 82% вредных выбросов частиц происходит за счёт стирания дорожного покрытия и «составных частей» автомобиля.

В рамках борьбы за экологию рассматривается поэтапное установление ограничений на использование транспортных средств «низких экологических классов», в том числе за счёт создания экологических зон, куда будет запрещено въезжать машинам с неэкологичными двигателями.

Водителям, которые не захотят пересаживаться на общественный транспорт, предложат подумать о совместном использовании авто с другими гражданами.

Для борьбы с шумом от транспорта предлагается ограничивать скоростной режим внутри жилых кварталов, ставить шумозащитные экраны, а также внедрять «цифровые методы контроля уровня шума».

В стране собираются развивать электромобили. Для этого планируется построить сеть заправок для них – понадобится около 250 тыс. зарядных станций для европейской части России. На основных трассах появятся также специализированные автосервисы для электромобилей и пункты по утилизации батарей.

В стратегии также говорится об «организации скоростных режимов в соответствии с принципами выделенного доступа», «стимулировании совместного использования транспортных средств» и «нормативно-правовой дифференциации условий использования личного автотранспорта». Предположительно, речь идёт о распространённом в США и Европе карпулинге, когда по специальной «выделенке» могут ехать только машины не с одним, а несколькими пассажирами.

Как позже уточнили в Минтрансе РИА Новости, новая транспортная стратегия не будет вводить никаких ограничений при развитии всех видов транспорта и не предполагает ограничения использования личных авто.