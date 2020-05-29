Рок против вирусологов

Константин Кинчев анонсировал два концерта группы «Алиса» в Москве и Питере «без QR-кодов и ПЦР-тестов». Концерты большие. С VIP-зоной. Но подпольные: площадки пока не раскрываются. VIP-зона подпольного концерта это круче храма всех религий. Место проведения гражданам сообщат по электронной почте, указанной при покупке билета, только в день концерта. Впрочем, концерты эти вряд ли состоятся.

Константин Евгеньевич, в отличие от многих своих коллег-музыкантов, - флагман борьбы с сегрегацией и QR-кодами. Он люто злится, что ему отменяют сольные выступления и фестивали, грозным басом объясняет свою позицию в соцсетях, заявляет о попрании свободы как основы основ, намекает на нашествие антихриста в виде институтов вирусологии.

С одной стороны, хочется спросить: что дальше? Объявит ли К. Е. акцию для самых преданных фанатов «с температурой скидка»? С другой, и это гораздо любопытнее, Кинчев скоро сполна ощутит себя в шкуре ненавистных ему либералов. Никакого злорадства, просто в этом заключается главный общественный парадокс всей вакцинно-диванной войны, развернувшейся в России: западник Макаревич поддерживает правительство, а глубинно-скрепно-православный Кинчев идёт на баррикады.

Поскольку К. Е. вряд ли пристально следит за теми, кто борется в России за несколько другую свободу, стоит ему сообщить, что концертные площадки в обеих столицах под колпаком людей в погонах. Рассылка е-мейлов в день концерта? Это так же смешно, как VIP-вход на подпольный концерт. Борьба с «неправильными» концертами отработана так же хорошо, как система прослушки-прочитки. Как раз и «ВКонтакте» продали кому надо. Скоро ответственные товарищи объяснят владельцам клубов, что у них внезапно должно прорвать трубу или выключиться электричество.

Когда кричали о том, что Система в России всё сильнее давит личность, Кинчев молчал. И даже симпатизировал Системе, потому что наряду с единомышленником Михалковым видел в ней ангела, борющегося с бесами. Михалков, кстати, быстро разочаровался в теории чипирования населения. Но не потому что черпнул гуманитарным умом основы школьного курса физики и осознал, наконец, что твёрдый чип не может перейти в жидкое агрегатное состояние. А потому что попёрли с канала «Россия». А потом вернули, но уже потерявшего всякий интерес к чипам. Бесы…

И совсем уж позвольте личное. Свобода заразиться вирусом – слишком сомнительная свобода, чтобы за неё бороться.