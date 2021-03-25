Вендинговая волна в мире и в России

Появившись в конце 80-х годов в Великобритании, волна вендинга охватила весь мир. По сей день вендинговые автоматы не теряют своей актуальности и пользуются широким спросом во всём мире. Самый популярный товар, который реализуется через такие автоматы, – это, конечно, напитки и различные снеки. Кофе, вода, газировка, а также шоколадки, печенье, сэндвичи – всё это легко можно приобрести в автоматах, расположенных в торговых центрах, в метрополитене и на улицах города.

При этом ассортимент очень разнообразен. Удивительно, что только не предлагают эти машины: зонты, джинсы, обувь, семена растений, продукты питания (свежее мясо, яйца), готовую продукцию (суши и роллы, пицца, хлеб), дождевых червей для наживки, корм для домашних и бездомных животных, запчасти, самокаты и даже автомобили. Полёт фантазии в этой истории безграничен. В Китае, например, в вендинговом автомате можно получить даже консультацию врача. В Японии широко распространены вендинговые маникюрные салоны.

В России данное направление развивается весьма стремительно. Начиная с 2010 года, за последние 11 лет количество вендинговых автоматов увеличилось более чем в 10 раз. Помимо привычного вендинга – фотобудки, инстаматы, кофейные автоматы и кресла для массажа – встречаются новые и необычные решения.

Например, в некоторых российских аэропортах есть удобные капсулы для сна или, как их ещё называют, аэроотели. Первый отечественный аэроотель появился в столичном аэропорту Шереметьево, а после инициативу подхватил Внуково. Сервис оказался очень востребованным. Капсульные отели, несмотря на свою компактность, достаточно вместительны, поэтому подходят и для пассажиров, путешествующих с детьми. Внешне капсулы выглядят достаточно необычно, особенно во Внуково (ощущаешь себя героем фильма «Пятый элемент»). Аэроотели оснащены всеми необходимыми условиями для комфортного отдыха, поэтому в них можно не только уютно отдохнуть, но и хорошенько выспаться.

Ещё одно необычное и оригинальное направление вендинга, недавно появившееся во Внуково – компактные караоке-будки Bellis Karaoke Box. Шумоизолированная музыкальная кабинка рассчитана на двух посетителей: внутри два комплекта наушников, два микрофона и два стула. Начинка – профессиональная караоке-станция с возможностью выбора песен более чем из 35 000 композиций. Позаботились здесь и о безопасности гостей столичного аэропорта: микрофоны обрабатываются дезинфицирующими лампами UV Disinfection Light.

Важный и приятный плюс этих боксов – в них можно не только спеть, но и записать своё исполнение. С помощью специального QR-кода можно сохранить запись своего выступления и поделиться ею с друзьями в социальных сетях и в мобильном приложении Bellis Box, в котором каждый месяц проводят конкурс на лучшего исполнителя.

Проект быстро нашёл отклик среди пассажиров, ожидающих свои рейсы. Необычный формат развлечения в аэропорту пришёлся по душе и компаниям (друзьям, семьям), и тем, кто путешествует один.

Вендинговая «лихорадка» по сей день продолжает развиваться по всему миру. Компании-производители придумывают новые и полезные решения, желая создать оптимальные удобства для повседневной жизни. Разнообразие ассортимента и направлений в целом поражает воображение. Поэтому очень любопытно, как ещё нас удивят вендинговые автоматы в будущем.