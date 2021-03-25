В Антарктике бархатный сезон: туристы едут посмотреть на китов

Открыт туристический сезон в Антарктиде. В декабре круизный лайнер отправится в плавание к Южному полюсу. Об этом рассказал руководитель Клуба полярных путешествий Николай Савельев изданию РИА Новости.

«Мы уже дали старт. Сейчас наше экспедиционное судно стоит у Канарских островов, после направится в Аргентину и оттуда с туристами 20 декабря пойдет в Антарктику», – сказал Савельев.

В Антарктике с ноября по начало марта температура воздуха держится от +5 до +10 градусов. Комфортная погода позволяет сойти на берег, чтобы посмотреть на колонии пингвинов, понаблюдать за китами или леопардами.

«Также мы устраиваем круизы на экспедиционных лодках, посещаем полярные станции, делаем полярный каякинг», – рассказывает Николай.

Спрос на туры к Северному и Южному полюсу среди россиян постоянно растет. Этим летом 200 туристов совершили путешествие на Северный полюс, а в прошлых сезонах всего 15-20 человек.

Это достаточно дорогие туры. Стоимость поездки на одного человека составляет 2,4 миллиона рублей за 13 дней. Но путешествие на атомном ледоколе «50 лет Победы» того стоит.

Дешевле обойдется тур на Шпицберген, Землю Франца-Иосифа, в Гренландию – около 40-50 тысяч рублей. Примерно столько же стоит отдых в пятизвездочном отеле Турции.