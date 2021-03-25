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После разноса Путина определили, сколько надо платить шахтерам

Вопрос зарплат горнякам накануне вывел из себя президента

Фото: АГН "Москва"

Во время совещания по аварии на шахте "Листвяжная", где погиб 51 человек, Путин возмутился докладом министра труда и оправданиями руководства угольного холдинга.

-Сидим, все головы опустили, - выругался Путин и даже резко отодвинул папку с документами.

-Путин ещё в 2010 году поручил перераспределить зарплатные составляющие для шахтёров, в которых 70% приходилось бы на оклад, а остальные 30% на премии. Они этого ничего не сделали, Росуглепроф не настаивал, - прокомментировал NEWS.ru председатель Независимого профсоюза горняков (НПГ) России Александр Сергеев. - Путин же дословно говорил — увеличить тарифную ставку. Это, кстати, программа НПГ, нашу программу озвучил. Нас туда не приглашают. Средняя зарплата по отрасли — 65–70 тысяч. Вот это должна быть постоянная, вне зависимости от выработки. Сейчас тарифная ставка подземщика первого разряда — девять тысяч рублей, а должна быть 25–30 тысяч — два прожиточных минимума у самого простого рабочего первого разряда. И это можно сделать, мы давно это предлагали.

Шахтеры, по оценке профсоюзного лидера, должны получать минимум 65–70 тысяч рублей в месяц, вне зависимости от выработки. А сейчас эта сумма — средняя в угольной промышленности.

Рубрика: Общество

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