После разноса Путина определили, сколько надо платить шахтерам
Вопрос зарплат горнякам накануне вывел из себя президента
Во время совещания по аварии на шахте "Листвяжная", где погиб 51 человек, Путин возмутился докладом министра труда и оправданиями руководства угольного холдинга.
-Сидим, все головы опустили, - выругался Путин и даже резко отодвинул папку с документами.
-Путин ещё в 2010 году поручил перераспределить зарплатные составляющие для шахтёров, в которых 70% приходилось бы на оклад, а остальные 30% на премии. Они этого ничего не сделали, Росуглепроф не настаивал, - прокомментировал NEWS.ru председатель Независимого профсоюза горняков (НПГ) России Александр Сергеев. - Путин же дословно говорил — увеличить тарифную ставку. Это, кстати, программа НПГ, нашу программу озвучил. Нас туда не приглашают. Средняя зарплата по отрасли — 65–70 тысяч. Вот это должна быть постоянная, вне зависимости от выработки. Сейчас тарифная ставка подземщика первого разряда — девять тысяч рублей, а должна быть 25–30 тысяч — два прожиточных минимума у самого простого рабочего первого разряда. И это можно сделать, мы давно это предлагали.
Шахтеры, по оценке профсоюзного лидера, должны получать минимум 65–70 тысяч рублей в месяц, вне зависимости от выработки. А сейчас эта сумма — средняя в угольной промышленности.