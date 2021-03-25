«Пора учреждать РосQRКОДконтроль»: в сети отреагировали на изменение Минтрансом позиции по QR-кодам

Минтранс скорректировал позицию о необходимости проверки QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации авиапассажиров от коронавируса.

Как сообщается, когда проверка станет обязательной, сертификат нужно будет предъявить только перед регистрацией на рейс.

«QR-коды не будут требовать на этапе продажи билетов», - говорится в публикации.

Планируется, что после покупки билета авиакомпания пришлёт пассажиру без сертификата о вакцинации, зарегистрированного на портале Госуслуг, уведомление о необходимости получить документ.

«Если сертификат к началу регистрации на рейс так и не появится на Госуслугах, авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета», - пояснили источники.

Собеседник утверждает, что ведомство представит скорректированную позицию 7 декабря на встрече с депутатами в комитете по транспорту Госдумы.

В соцсетях, впрочем, у этой новости нашли много подводных камней.

«Может стоить подумать о создании РОССQRКОДКОНТРОЛЬ?» - задумался читатель.

«Назло кондуктору - возьму билет и не поеду!» - пошутил пенсионер.

«Бред коромыслом, а не позиция. И пассажирам лишние проблемы, и работникам - по возвращению денег за билеты», - считает россиянин.

«Если бы народ в ответ отказался на месяц от перелётов, наши власти оглохли бы от своих собственных строгих правил, т.к. сейчас они и есть владельцы авиакомпаний, которые этот месяц пришлось бы кормить за свой счёт», - предлагает москвич.

«Жалкая попытка хоть как-то сгладить последствия преступного решения властей», - считает пенсионер.

«Как говорит один мой товарищ - идея отличная но в чем её суть?» - звучит ироничный комментарий.

«Чиновники часто меняют позицию, но куда им до экспертов, те меняют, как дышат», - ирония буквально сквозит в комментариях.

«Коммерческий проект Минтранса - билеты продать без кода, в самолёт без кода не допускать. Браво!» - поздравил читатель Минтранс с отличной идеей в конце обсуждения.