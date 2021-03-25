«Почта России» начала доставлять вино. Бутылку будут упаковывать в пенопласт

По почте России теперь можно будет отправлять бутылки с вином. Об этом говорится в распространенном компанией заявлении о начале тестового применения новой системы. Как передает РБК, бутылки будут упаковывать в специальные формы из пенопласта, которые должны защитить их со всех стороны.

В качестве пробной партии компания отправила курьерской экспресс-доставкой муляжи бутылок из Краснодара в Москву.