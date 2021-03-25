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Сегодня, в 10:28

«Почта России» начала доставлять вино. Бутылку будут упаковывать в пенопласт

В упаковку входит до пяти бутылок стандартного размера. Чтобы получить их нужно будет показать паспорт

Фото: Почта России

По почте России теперь можно будет отправлять бутылки с вином. Об этом говорится в распространенном компанией заявлении о начале тестового применения новой системы. Как передает РБК, бутылки будут упаковывать в специальные формы из пенопласта, которые должны защитить их со всех стороны.

В качестве пробной партии компания отправила курьерской экспресс-доставкой муляжи бутылок из Краснодара в Москву.

Фото: Почта России
Фото: Почта России

В одну такую упаковку помещается от трех до пяти бутылок. Они закрываются снизу и сверху, чтобы не допустить откалывания горлышка или удара днищем бутылки. При этом сколько будет стоить такая доставка, а также, нужны ли для отправки какие-то документы на алкоголь, не уточняется. Также не говориться о возможных габаритах бутылки, которые также бывают самых разных форм и размеров — судя по фотографиям, речь идет лишь об отправке стандартных бутылок 0,75 литра.

Чтобы получить доставку, нужно будет показать курьеру паспорт — адресат должен быть совершеннолетним.

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