О, омикрон: наши соотечественники - о том, что происходит в ЮАР, где впервые обнаружили новый штамм коронавируса

Вирус паники

Гид по Кейптауну Ольга Мак каждый день получает на свой телефон тревожные сообщения. Родные, друзья, знакомые и корреспонденты со всего мира спрашивают у девушки, что происходит в очаге нового штамма, который уже успел нагнать страху на весь мир.

– По ситуации никто не понял, – разводит Ольга руками. – Я честно вакцинировалась, и вся моя семья тоже, но та истерика, которая прилетает сейчас ко мне в ватсап, она очень раздута. Что больницы переполнены, что опасность – у нас, в ЮАР, никто этого тут не понял. По статистике у нас в последнюю пятницу из реанимации вышел последний больной коронавирусом. То есть никакой паники нет. А все началось с того, что частный доктор в ЮАР объявила, что к ней стали поступать люди с нетипичными симптомами – слабостью и недомоганием. Она написала, что это мутировавшая и более слабая форма вируса.

Информация произвела эффект разорвавшейся бомбы. Везде, но, как оказывается, кроме самой ЮАР.

– Паники тут нет, – рассказывает «Собеседнику» работник туротрасли Владимир Левченко. – Мы сейчас с туристами на экскурсии, никаких ограничений, они наслаждаются отдыхом. Небольшие проблемы возникли с вылетом, так как поотменяли рейсы. У меня сейчас в группе две туристки из России, они летят в Москву «Эфиопскими авиалиниями» без проблем. Другие – в Белоруссию через Кению. Так они говорят, что этот омикрон подарил им еще три дополнительных дня, и люди в итоге остались даже довольны. У нас нет никаких очередей в госпитали. Мы живем нормальной жизнью. А то, что о нас пишут, меня, честно говоря, удивляет.

В целом города Южной Африки живут так же, как большая часть мира сейчас.

– Все то же самое. Маски при входе в помещение, везде санитайзеры – у нас это специальные машины, где ногой нажимаешь на педаль, тебе брызгает в руки, и ты дезинфицируешься. Причем дезинфекторы очень хорошего качества, – продолжает Владимир. – Мы каждый день все смотрим статистику. У нас всего по 150–180 человек заболевает в день. И мы перевалили за 60% вакцинированных. Вакцины у нас бесплатные, и их много – «Пфайзер», «Астра Зенека», «Джонсон и Джонсон», китайская. 1 декабря у нас был спич президента по ТВ. Господин Рамафоса здесь редко выходит в эфир, и всегда это какой-то чрезвычайный повод. Когда анонсировали его выступление 1 декабря, мы боялись, что это будет новый локдаун. Но он вышел и сказал, что страны, которые «забанили» Южную Африку, сделали это необоснованно. И как я вижу, это на самом деле так. Никакого негатива тут нет. Мы выехали сейчас из Кейптауна, живем во Франчхуке – на знаменитых винных землях, и здесь здорово.

За внезапным «баном» Африки Владимир видит политику и экономику, а не медицину.

– Мне кажется, это был какой-то политический шаг либо авиакомпании хотели взвинтить цены. В первые дни цены на билеты вообще взлетели до 15 тысяч долларов! – говорит наш собеседник. – Еще одно объяснение, которое мне кажется правдоподобным: может, нужен был повод, чтобы обвалить цены на нефть, чтобы по дешевке ее скупить. Так и произошло: черное золото упало, потом опять выросло. Никаких переполненных больниц у нас не было и нет, госпитали свободны, вакцинные центры пустые, нет ревущих скорых помощей. В общем, нам чувствуется за всем этим какая-то спекуляция. Именно в этом году – всплеск интереса к Намибии, Ботсване, Замбии, Зимбабве, ЮАР. Такого интереса не было давно. Столько заявок от туристов не было никогда. Я лично отказал десяткам компаний, так как все уже расписано на декабрь, январь, февраль. То есть это настоящий бум интереса к Африке, и, как мы думаем, хотят, чтобы не было к нам такого интереса: сейчас 20 процентов населения земного шара хотят приехать к нам на юг Африки, и это, видимо, хотят остановить.