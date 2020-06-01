«Наконец-то признались, что Земля – плоская!» В сети отреагировали на памятку для «единороссов», как отвечать антипрививочникам

Депутаты Госдумы от «Единой России» получили методические рекомендации о том, как опровергать мифы и теории заговоров вокруг QR-кодов и COVID-вакцинах, в преддверии встреч с избирателями в регионах. Предлагаемые ответы на аргументы антипрививочников опубликованы в соответствующем документе.

«Депутаты Госдумы от «Единой России» получили рекомендации, как спорить с противниками вакцинации. Тезисы затрагивают «число зверя», жёлтые звезды, мировое правительство.

- QR-коды — это «начало цифрового концлагеря». На данный тезис депутатам предлагается привести в пример ИНН. Когда вводили идентификационный номер налогоплательщика, в народе также распространялись теории заговоров о «числе зверя» и «цифровом концлагере». Однако позже шум вокруг ИНН утих, а жизнь граждан не поменялась.

- Присваивание человеку номера (QR-кода) - это фашизм. В соответствии с рекомендациями, депутатам следует ответить, что сравнение QR-кодов с фашизмом - «это передёргивание и манипуляция». На данный момент в обществе нет явлений, осуждённых Нюрбергским процессом.

- Вакцинированные тоже болеют и распространяют вирус ещё больше. На это депутатам предлагается ответить, что люди, поставившие прививку, болеют реже и в более лёгкой форме. Вакцинированные не болели бы вообще, если бы выросло количество привитых.

- Прививки от коронавируса плохо изучены, а их эффективность не доказана. Один из вариантов ответа - разработчики вакцин и их родственники прививаются в первую очередь, а эффективность вакцин описана в таких научных журналах, как «Ланцет». Ещё один аргумент звучит так: «Если весь мир, все медики, все государства, «мировое правительство» и «тайные силы» объединились в ковидном заговоре против «антиваксеров», то тогда действительно земля плоская».

- Людей чипируют с помощью вакцины, а посредством QR-кодов осуществляется контроль. На данный тезис предлагается такой ответ: учёными доказано, что компоненты вакцин не могут встраиваться в ДНК человека, а государству или Пентагону личная жизнь простых людей неинтересна.

В соцсетях буквально разнесли такие ответы из методички.

«Пентагону интересна жизнь врагов, но Кремлю не интересна жизнь простых россиян» - написал читатель.

«Наконец-то они признались, что Земля – плоская», - ироничен россиянин.

«Люди мрут и после прививок, так что эти отписки пусть для себя оставят», - заметил москвич.

«С такими «аргументами» только по зомбоящику выступать. Там как раз подходящая аудитория, которая верит всему, о чем говорят с голубого экрана», - в шоке пенсионер.

«Сами идеи написания и обсуждения оной писульки уже пахнут Нюрнбергом и даже Средневековьем. Господи, какие жалкие и неубедительные аргументы! Господа депутаты, все люди давно уже все поняли. И ваши аргументы абсолютно ничтожны!» - вдарил по «Единой России» петербуржец.

«По каждому пункту могу предоставить обратные факты. Хотя бы вот. Как бы прославленный Гинцбург сам в интервью заявлял, что по ДНК человека они легко могут определить прививался ли когда-нибудь человек спутником или нет... Неувязочка! Как и все остальные методические ответы», - расписал все юрист.

«Не против, чтобы люди делали прививки. Но для этого обследуйте человека как следует, проверьте наличие антител. Не заставляйте людей подписывать бумаги, подстраховываться на всякий случай, это уже вызывает недоверие у населения, если говорите, что вакцинация не угрожает жизни человека. Власти должны в полной мере нести ответственность за прививку сделанную человеку. Только таким образом можно поднять доверие, а не пропагандой», - продолжают давать советы власти.

«Вот я бы очень удивился, если бы они признали, что большая часть народных страхов вполне оправдана», - написал читатель.

«ИНН не ограничивает людей в праве посещать общественные места или пользоваться какими либо видами транспорта!» - напомнил «Единой России» россиянин.

«Рекомендованные ответы… Смешные какие со своими рекомендованными ответами в духе зомбоящика и одного процента его почитателей», - считает студент.

«В «ЕдРо» набирают депутатов прямо из местных психушек?» - интересуется уралец.

«Если уменьшите плату за ЖКХ в два раза, то Земля - круглая, если нет, то плоская», - пошутил напоследок сибиряк.