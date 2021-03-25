«Мы должны помогать тем, кому это нужнее всего»

Главная тема встречи была обозначена как экономика «новой волны», однако разговор начался с самого актуального на сегодня вопроса об эпидемиологической ситуации в регионе. Вячеслав Владимирович отметил, что вакцинация в Белгородской области идёт хорошими темпами. Сентябрьское увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией, вызвавшее у населения сомнения в обоснованности вакцинации, по словам губернатора, никак не связано с эффективностью российских препаратов: сегодня от общего числа заболевших вакцинированных всего 3,5 %.

«Нарастить темпы вакцинации помогает только работа с населением. Мы убеждаем, взаимодействуем с работодателями. Этот подход остаётся главным в нашей деятельности», – сказал Вячеслав Гладков.

Пандемия нанесла существенный удар по малому и среднему бизнесу, значительно сократила товарооборот, однако, по словам Вячеслава Гладкова, региональная власть оказала действенные меры поддержки предпринимателям, чтобы не потерять малый и средний бизнес.

Отвечая на вопрос о том, какие социально важные объекты на территории области наиболее приоритетны для него, глава региона продолжил тему коронавирусной инфекции: два быстровозводимых инфекционных центра, строящиеся сейчас в Белгороде и Старом Осколе, по словам губернатора, на особом счету. Первый объект будет сдан в конце декабря нынешнего года, второй должен заработать в январе 2022-го.

Глава региона подробно рассказал о принципах «зелёной экономики», отметив, что запрос от населения в этом отношении достаточно высок, потому что люди хотят жить в экологически чистом регионе. На территории области расположены крупнейшие горнодобывающие и металлургические компании, сельскохозяйственные предприятия, и развиваться они должны, снижая нагрузку на экологию и восстанавливая природную экосистему.

«Металлоинвест» на территории своих карьеров устанавливает карьерные ленты, которые позволяют поднимать руду без техники, – сказал Вячеслав Гладков. – Много мероприятий, связанных с пылеподавлением и орошением зон добычи руды. Сегодня в регионе используют современные установки, которые позволяют эти проблемы решить. Переход на новые технологические процессы сокращает выброс углекислого газа по всей цепочке, включая выброс стали. Эти направления сегодня главные в работе наших металлургических компаний. Есть даже проекты по отказу от грузовых самосвалов».

Вячеслав Владимирович отметил также, что на Стойленском ГОКе вместо дизельных карьерных самосвалов планируют освоить гибридные – часть пути они будут проходить за счёт электротяги по оборудованной высоковольтной линией дороге. Такая техника, по словам Вячеслава Владимировича, более экологична, так как объём выхлопных газов будет уменьшен на 35 процентов

«Комплексный подход к решению проблемы нанесения ущерба экологии – тренд в работе металлургической отрасли в нашем регионе, – подчеркнул Вячеслав Гладков.

Какой смысл глава региона вкладывает в понятие экономики «новой волны»? Губернатор убеждён, что для этого есть только один путь – искать возможности для развития. Белгородская область сейчас находится на третьем месте в ЦФО по объёму ВРП на душу населения и на 19-м – среди субъектов РФ. А важнейший шаг к удвоению ВРП – реализация крупных инвестиционных проектов.

«На Петербургском международном экономическом форуме нам удалось подписать соглашения с крупными металлургическими компаниями – «Металлоинвестом» и Новолипецким металлургическим комбинатом» на сумму свыше 400 млрд рублей, –отметил Вячеслав Гладков. – Планируем осуществить более 80 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью более 720 млрд рублей».

Реализация проектов по созданию новых горно-металлургических производств, по словам Вячеслава Владимировича, не только увеличит производственные объёмы, но и позволит создать более трёх тысяч дополнительных рабочих мест в регионе.

«При реализации подобных проектов в региональный бюджет гарантированно будут поступать налоговые отчисления: около 100 млрд рублей в год от «Металлоинвеста» и ещё 15 млрд рублей в год от НЛМК», – сказал Вячеслав Гладков.

Руководитель области сообщил, что недавно встретился с генеральным директором компании Bonduelle в Евразии Екатериной Елисеевой, которая представила ему планы по юридической реорганизации компании «Bonduelle -Белгород». Итогом должно стать увеличение вдвое поступлений налоговых отчислений в бюджет региона. Кроме того, в Белгородской области руководство «Bonduelle» планирует инвестировать в новое производство, в том числе по выращиванию различных культур на 2,5 тыс. га земель.

Подводя итоги пресс-конференции, глава региона отметил, что в обществе есть большой запрос на социальную справедливость:

«Всё и сразу мы не решим. Но мы должны помогать тем, кому это нужнее всего. В Белгородской области реализуется много программ: предоставление жилья многодетным семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов, повысили зарплату 55 тысячам бюджетникам, у которых она была 10–12 тысяч, увеличили соцвыплаты льготникам на 20 процентов», – резюмировал глава региона.