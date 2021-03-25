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«Круче было только тогда, когда Путин героически бросил ручку»: в сети иронично разнесли федеральные СМИ за «бомбовую» новость про президента

Россиян раздражает, когда незначительные жесты гаранта Конституции раздуваются журналистами до событий планетарного масштаба

Фото: Global Look Press

Федеральные СМИ в очередной раз повеселили россиян «бомбическими» новостями о президенте. На этот раз они «придумали» его удар кулаком по столу. Но обо всем по порядку.

Владимир Путин проводил совещание, конечно же, в онлайн-формате, по поводу аварии на шахте «Листвяжная». В какой-то момент он взял слово.

«Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать. Вот в этом был смысл наших решений в 2010 году», - заявил президент.

И именно в этот момент федеральные СМИ разглядели у него удар кулаком по столу. Чтобы понять, какой силы был удар и какой след от него мог остаться на столе, предлагаем вам самим загуглить это в Интернете. А вот те, кто уже загуглил, буквально разнесли федеральные СМИ за очередного слона, которого пытаются сделать из мухи.

«Олимпийский чемпион по ловле карандашей, Чемпион России по бросанию ручек в ярости, и теперь и Чемпион России по боксу со столом! Первым же ударом нокаут! Бойся Тайсон!» - иронично написал в комментарии к новости читатель.

«То ручку бросит, то кулаком ударит... Еще пишите, когда чихнёт, мы тут «Будь здоров!» говорить будем», - поддержал его еще один россиянин.

«Ну-ну... Директора задрожали и в обморок упали...» - ирония сквозит в каждом комментарии.

«А почему эта новость не под грифом «Молния»? – поинтересовался москвич. - В учебники истории не забудьте это умопомрачительное событие вписать».

«Ух ты, как страшно стало, все сразу перепугались, особенно те у кого лица в экран телевизора не помещаются», - намекает на Котякова читатель.

«Серьёзно? Только з/п шахтеров вывела из себя? А з/п врачей, учителей? Просто пенсионеры как живут? Ни у кого нет 400 тысяч в дохода в месяц...» - в шоке от реакции президента петербуржец.

«Путин то, Путин се…  А людей уже не вернёшь!» - грустно заметил уралец.

«Сплошные рисовки, о холопах вспомнили. Сами создали эту систему продажничества и угодливости. А теперь вдруг «нахмуренный» и «недовольный» сидит. Пора боярам головы рубить», - ироничен сибиряк.

«Если ему сказать заработную плату по другим отраслям. Будет стучать очень долго!» - шутит студент.

«Вот это новость! А ручку поймал?» - интересуется у федеральных СМИ житель столицы.

«О боже, он такой мужественный! Я аж потёк!.. Круче было только тогда, когда он героически бросил ручку», - завершается обсуждение очередным ироничным комментарием.
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