Инвестиции в здоровье: как Россия может стать крупнейшей спортивной державой
Предприниматель и автор проекта «20 идей по развитию» России Дмитрий Давыдов – о том, как привлечь инвесторов через международные спортивные соревнования
Спорт как инвестиция
– Дзюба из зе бест! – болельщик российской сборной радостно хлопает по плечу журналиста «Собеседника», выходящего со стадиона в Москве. На календаре – 1 июля 2018-го – день, запомнившийся всем отечественным поклонникам футбола. Тогда российская команда обыграла сборную Испании на чемпионате мира по футболу и впервые в истории прошла в 1/4 финала этого соревнования.
Это была высшая точка в истории отечественного футбола и речь не только о невероятном успехе спортсменов, но и о качестве проведения самого ЧМ. Многие опасались, что страна не успеет построить стадионы. Шутка ли, ведь матчи должны были пройти на 12 аренах в 11 российских городах! Но всё получилось, даже Дональд Трамп похвалил организаторов: «Россия проделывает фантастическую работу».
С тех пор прошло три года, за которые многое изменилось. Ряд стадионов попросту пришли в запустение. Например, в «Лужниках» (где и состоялся исторический матч Россия-Испания) после Чемпионата мира-2018 состоялись всего пять матчей! Причём, с сентября 2019 по сентябрь 2021-го на арене вообще не проводились спортивные соревнования. В конце 2019-гоа СМИ приводили статистику – из 12 стадионов, построенных к ЧМ, только шесть могут похвастаться нормальной посещаемостью и заполняемостью.
Между тем, максимальная загруженность этих объектов и как можно более частое их использование является приоритетной задачей, которая сможет принести дополнительный доход в бюджет и стимулировать рост в торговле, ресторанном бизнесе, гостиничном, туристическом и оздоровительном секторе экономики. Об этом говорит предприниматель и автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов.
Ещё в 2016-м бизнесмен прогнозировал, что 70% объёма финансирования будущих спортивных мероприятий можно будет гарантированно сократить за счёт имеющихся вложений от ЧМ-2018.
– Главное – уже сегодня начать работать над организацией новых масштабных событий. Прежде всего это касается проведения таких значимых спортивных мероприятий, как чемпионат Мира и чемпионат Европы по футболу. Необходимо разработать и предложить руководству ФИФА и УЕФА самый лучший пакет условий, – подчёркивал Давыдов.
Тогда власти оставили инициативы Давыдова без внимания. Но за 5 прошедших лет эти идеи продемонстрировали свою актуальность и необходимость, особенно во время пандемии коронавируса, когда тема здорового образа жизни стала одной из основных. Как Россия может стать центром крупнейших спортивных состязаний?
Сочи как спортивный центр России
По мнению Давыдова, организаторам соревнований нужно дать возможность получить 100% дохода от продажи прав телетрансляций, коммерческих прав и продажи билетов. Кроме того, уже сегодня Россия должна начать бороться за проведение всех спортивных мероприятий мирового масштаба.
– Нужно принять все необходимые меры для того, чтобы в будущем полное либо частичное проведение такого рода мероприятий проходило в России на постоянной основе, – подчёркивает автор «20 идей».
При подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018-го в заявочной книге было указано, что FIFA получает: основные доходы от продажи прав телетрансляции, коммерческих прав и продажи билетов; возможность рекламировать алкоголь на всех своих мероприятиях и во время трансляции матчей; полное освобождение от всех российских налогов и сборов. Все эти условия предлагается сохранить.
– Проведение спортивных мероприятий такого уровня всегда является стимулом для инвесторов, которые готовы вкладывать средства в объекты длительной окупаемости (отели, торговые комплексы, социально-развлекательные проекты и т.д.), но только тогда, когда такие мероприятия проводятся на регулярной основе, – уверен Давыдов.
Россия — спортивная страна. Но время показало, что далеко не всегда стадионы в регионах загружены такими мероприятиями. Поэтому на них вполне могут проводиться концерты и фестивали (например, песенный конкурс «Евровидение»). А для их организаторов надо предложить такие же привлекательные условия, как и для ФИФА и УЕФА. Таким образом, Россия будет стимулировать их проведение на регулярной основе.
Не стоит забывать и о Сочи, где в 2014-м проходили Зимние олимпийские игры. По мнению Давыдова, на уже построенной базе могут проходить различные спортивные соревнования, в том числе и летние ОИ.
Автор проекта в четвёртой части своих идей предлагал сделать из Сочи крупнейший мировой центр развлечений и отдыха. Для организаторов спортивных мероприятий ключевыми факторами станут наличие в Сочи комплекса лучших спортивных сооружений для мероприятий любого формата, а также самых лучших мест развлечения и отдыха, которые будут привлекать туристов с любых концов света.
– Для инвесторов при принятии решений об инвестировании, будет особенно важным то, что в городе постоянно происходят разнообразные спортивные соревнования и массовые мероприятия мирового уровня, а это значит, что практически все посетители любого спортивного мероприятия обязательно воспользуются какими-то из перечисленных ниже видов услуг: торговля, гостиничный сервис, ресторанный бизнес, развлекательная сфера, игорные заведения, – уверен Дмитрий Давыдов.
Для этого на территории Сочи предлагается ввести режим налогового и административного благоприятствования в отношение любого вида деятельности. Чтобы те, кто хочет и готов создавать что-либо на уровне мировых стандартов, стремились сделать это именно в Сочи.
– Нужно не забывать, что все сочинские проекты могут быть обоюдовыгодными: люди, собирающиеся приехать в Сочи на хоккейный матч, смогут взять с собой всю семью (и им будет чем заняться в торговых или развлекательных комплексах); в то же время взрослые с большей радостью согласятся на предложение детей съездить в «Диснейленд» в Сочи, если будут знать, что заодно смогут посетить в этой же поездке какой-либо спортивный турнир, – резюмирует Давыдов.
Предприниматель надеется, что его предложения будут поддержаны и на законодательном уровне. Ведь одна из задач России – увеличение к 2030-му доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Об этом говорится в указе Кремля о национальных целях развития. Всё это положительно влияет на привлечение граждан к спорту и физической культуре, что делает нацию более здоровой в целом.