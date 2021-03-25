Инвестиции в здоровье: как Россия может стать крупнейшей спортивной державой

Это была высшая точка в истории отечественного футбола и речь не только о невероятном успехе спортсменов, но и о качестве проведения самого ЧМ. Многие опасались, что страна не успеет построить стадионы. Шутка ли, ведь матчи должны были пройти на 12 аренах в 11 российских городах! Но всё получилось, даже Дональд Трамп похвалил организаторов: «Россия проделывает фантастическую работу».

С тех пор прошло три года, за которые многое изменилось. Ряд стадионов попросту пришли в запустение. Например, в «Лужниках» (где и состоялся исторический матч Россия-Испания) после Чемпионата мира-2018 состоялись всего пять матчей! Причём, с сентября 2019 по сентябрь 2021-го на арене вообще не проводились спортивные соревнования. В конце 2019-гоа СМИ приводили статистику – из 12 стадионов, построенных к ЧМ, только шесть могут похвастаться нормальной посещаемостью и заполняемостью.

Между тем, максимальная загруженность этих объектов и как можно более частое их использование является приоритетной задачей, которая сможет принести дополнительный доход в бюджет и стимулировать рост в торговле, ресторанном бизнесе, гостиничном, туристическом и оздоровительном секторе экономики. Об этом говорит предприниматель и автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов.

Ещё в 2016-м бизнесмен прогнозировал, что 70% объёма финансирования будущих спортивных мероприятий можно будет гарантированно сократить за счёт имеющихся вложений от ЧМ-2018.

– Главное – уже сегодня начать работать над организацией новых масштабных событий. Прежде всего это касается проведения таких значимых спортивных мероприятий, как чемпионат Мира и чемпионат Европы по футболу. Необходимо разработать и предложить руководству ФИФА и УЕФА самый лучший пакет условий, – подчёркивал Давыдов.

Тогда власти оставили инициативы Давыдова без внимания. Но за 5 прошедших лет эти идеи продемонстрировали свою актуальность и необходимость, особенно во время пандемии коронавируса, когда тема здорового образа жизни стала одной из основных. Как Россия может стать центром крупнейших спортивных состязаний?