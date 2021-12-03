Единороссам выдали шпаргалки для споров с антипрививочниками

Депутаты Госдумы от «Единой России» получили подготовленные партией методические рекомендации с аргументами в пользу вакцинации и введения QR-кодов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Как рассказали в пресс-службе партии, там регулярно готовят справочные материалы для депутатов по ключевым инициативам, законопроектам, актуальным вопросам.

«Правительственные законопроекты о дополнительных мерах борьбы с ковидом не исключение. Это помогает повысить эффективность и экспертное сопровождение работы фракции, обеспечить депутатов различной фактурой для работы со СМИ и избирателями. Это системная работа, которую в партии будут развивать, обеспечивая экспертное и информационно-методическое сопровождение деятельности депутатского корпуса», – заявили там.

Документ с рекомендациями содержит несколько разделов с тезисами о том, какие аргументы приводить в пользу вакцинации и как развенчивать наиболее распространенные мифы о ней.

В список вошел миф о том, что QR-коды – это «начало цифрового концлагеря». На это единороссам предлагается ответить тем, что ИНН раньше тоже не принимали и называли «сатанинской кодификации людей» и также говорили о «числе зверя» и «цифровом концлагере».

Другой миф касается сравнения QR-кодов с желтыми звездами, которые нацисты присваивали евреям. Отвечая на это рекомендуется назвать такое сравнение «передергивание и манипуляцией».

В качестве примера приводится и такой миф: «Привитые тоже болеют! Распространяют заразу еще больше – почему им теперь везде можно, а непривитым нельзя?» «Вы медик? – прописан вариант ответа. – Почему ни один заболевший не пошел лечиться к френдам в «Одноклассниках», а все лежат в больницах?» Заканчивать эту мысль единороссам предлагается тезисом, что «привитые болеют легко, но не болели бы вообще, если бы не было повышенной вирусной нагрузки из-за множества непривитых людей вокруг нас».

На миф о том, что вакцины от коронавируса не изучены, их эффективность не доказана, предлагается говорить, что больше 70 стран во главе с ведущим мировым журналом «Ланцет» видят эффективность российских вакцин, но «Юрий Лоза лучше знает».

Если человек говорит о чипизации с помощью QR-кодов, рекомендуется отвечать: «кому вы нужны?».