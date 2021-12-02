В новосибирском метро граждане заступились за музыкантов перед полицейскими
Молодых людей все равно доставили в участок для профилактической беседы
В социальных сетях распространился ролик задержания музыкантов в метрополитене города Новосибирска. Артистов пытались силой вывести двое сотрудников полиции, но за тех вступились случайные прохожие.
В двухминутном ролике правоохранителей спрашивают, зачем они так грубо обращаются с теми, кто не несет какой-либо угрозы для общества и почему у них нет нагрудного жетона.
🔥 В новосибирском метро случайные прохожие вступили в спор с полицией.— Коалиция Новосибирск 2020 (@Coalition_NSK) December 2, 2021
У выхода на Площади Маркса часто играют музыканты. Полицейские попытались их прогнать, но музыканты уходить отказались. Неравнодушные люди встали на защиту музыкантов и задали полицейским несколько вопросов. pic.twitter.com/DVwMg6vHma
Издание «НГС» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД уточняет, что инцидент произошел 29 ноября в 14:25.
«Сотрудники отдела полиции на метрополитене при патрулировании на станции метро «Площадь Карла Маркса» обратили внимание на трех граждан, играющих на музыкальных инструментах. В связи с тем, что они нарушали пункт 14.26 Правил пользования метрополитеном», – пишет пресс-служба. В результате с молодыми музыкантами провели профилактическую беседу.