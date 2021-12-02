В новосибирском метро граждане заступились за музыкантов перед полицейскими

В социальных сетях распространился ролик задержания музыкантов в метрополитене города Новосибирска. Артистов пытались силой вывести двое сотрудников полиции, но за тех вступились случайные прохожие.

В двухминутном ролике правоохранителей спрашивают, зачем они так грубо обращаются с теми, кто не несет какой-либо угрозы для общества и почему у них нет нагрудного жетона.