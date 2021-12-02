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В новосибирском метро граждане заступились за музыкантов перед полицейскими

Молодых людей все равно доставили в участок для профилактической беседы

Фото: YouTube « Alexander Goprov»; Twitter «Коалиция Новосибирск 2020»

В социальных сетях распространился ролик задержания музыкантов в метрополитене города Новосибирска. Артистов пытались силой вывести двое сотрудников полиции, но за тех вступились случайные прохожие.

В двухминутном ролике правоохранителей спрашивают, зачем они так грубо обращаются с теми, кто не несет какой-либо угрозы для общества и почему у них нет нагрудного жетона.

Издание «НГС» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД уточняет, что инцидент произошел 29 ноября в 14:25.

«Сотрудники отдела полиции на метрополитене при патрулировании на станции метро «Площадь Карла Маркса» обратили внимание на трех граждан, играющих на музыкальных инструментах. В связи с тем, что они нарушали пункт 14.26 Правил пользования метрополитеном», – пишет пресс-служба. В результате с молодыми музыкантами провели профилактическую беседу.

Рубрика: Общество

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