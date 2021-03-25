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«Ноги гнили от "солей"». Знакомая убийцы кота Кузи рассказала о её пристрастиях к наркотикам

В Северодвинске у Анны Громович весьма однозначная репутация

Фото: ВКонтакте / «Кота Кузю не вернуть, но их накажем...»

В Северодвинске Анну Громович, которая вместе с гражданским мужем запытала до смерти кота свекрови и обвиняется в жестоком обращении с животным, знали как поэтессу. Женщина долгое время была членом местного литераторского сообщества «Гамбик», до 2014 года она публиковалась, появлялась на литературных вечерах и концертах. Знали также и о её пристрастиях, которые появились несколько лет назад и из-за которых от Громович отвернулись многие знакомые.

– Я познакомилась с Громович, когда она уже была в разводе с первым мужем и жила с Лаврентьевым, – рассказывает знакомая Анны Инна. – Она всегда из себя корчила творческую свободную личность, не работала, пила и наркоманила. Она сама мне признавалась, что от солей у неё гниют ноги, дома у неё были горы пустых бутылок и консервных банок из-под хавчика. Жила на детские пособия и пенсию матери. Дети? Я вас умоляю, любовь только напоказ, на матах с ними разговаривала.

По словам Инны, гражданский муж Громович Артём Лаврентьев производил впечатление подкаблучника, он полностью подчинялся жене и зависел от её мнения. Оба не работали. По сведениям зоозащиты, Громович жила на детские пособия и на пенсию своей бабушки.

Рубрика: Общество

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