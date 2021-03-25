«Незавидная участь – налоги и долги»: адвокат рассказал, что ждёт наследников Градского

Станет ли капитал Александра Градского поводом для распрей среди его родных и близких? Пока известно, что наряду с наследством, которое оставил большой талант, у него нашлись и немалые неоплаченные долги.

По какой причине Градский, будучи человеком респектабельным мог скопить многомиллионный долг? Неужели Александр Борисович был злостным неплательщиком, имя которого было на контроле у судебных приставов? Конечно, нет, ведь помимо заработной платы и денег за концерты он получал и отчисления по авторским правам – а написано композитором было немало.

Так что основной спор может разгореться не за физическое наследство, а за творческое наследие. Как эта поистине золотая жила будет распределяться, и почему на Градском висит большой долг, объясняет кандидат юридических наук, адвокат Андрей Алёшкин.

– Долги Градского оплатит тот человек, которому достанется больше наследства, – объясняет Андрей Владимирович. – Я не думаю, что у Александра Борисовича была проблема оплатить долг в пятьсот тысяч, возможно, он просто не успел это сделать. Так что не спешите делать из покойного заядлого задолжника.

Но, безусловно, эти долги лягут на плечи тех, кто вступит в наследство. Те люди, которые наследуют это имущество, должны понимать, что они должны быть в состоянии оплачивать не только налоги за эти квадратные метры, но и содержать эту недвижимость в техническом плане. Так что вопрос не в том, кому достанется имущество, а том, кто сможет его содержать.

– Как будут распределяться долги между наследниками?

– Любое имущество обкладывается налогом. Если вдове достанется только дом, она будет платить налоги только на него, если квартира, то налог только на квартиру. Но если всё вместе, то тут уже не повезло – придётся стать правопреемницей по всем этим налогам. По закону, наследницей первой очереди является вдова, но это если не написано завещание, в котором покойный мог указать кого угодно по своему желанию.

– То есть большое наследство – это ещё и незавидная участь? Ты получаешь долю и автоматически становишься должником?

– По-настоящему, повезло тому, у кого окажутся авторские права на произведения Александра Градского. Деньги проходят, а вот музыка вечна. Тем более Александр Борисович писал, как мы помним, не только песни. В его творческом наследии – несколько балетов, опер. Я уже не говорю о кино – музыка Градского звучит почти в двадцати отличнейших фильмах, которые никогда не сойдут с экрана. По-моему, на безбедную жизнь хватит.