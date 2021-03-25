Навальный выплатил штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана

Отбывающий наказание в колонии во Владимирской области оппозиционер Алексей Навальный выплатил штраф в 850 тысяч руб., который ему назначали по приговору о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Бабушкинского суда Москвы.

20 февраля 2021 года суд признал Навального виновным в клевете и приговорил его к штрафу в 850 тыс. руб. Навальный свою вину не признал и заявлял, что считает свое преследование политически мотивированным.

Как говорится в деле, 2 июня 2020 года Навальный опубликовал ролик телеканала RT, призывающий россиян принять поправки к Конституции, который сопроводил комментарием, содержащим заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Артеменко и подрывающие его репутацию.

Накануне сообщалось, что Алексей Навальный подал кассационную жалобу на приговор по делу о клевете на ветерана. Дата заседания пока не была назначена.