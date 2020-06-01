«Во, дела! Через двое суток господин снова становится верблюдом?» В сети оценили сокращение срока действия ПЦР-теста

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 заявила, что из-за особенностей омикрон-штамма срок действия ПЦР-теста сократят с 72 до 48 часов.

Она подчеркнула, что решение приняли из-за повышенной заразности этого варианта SARS-CoV-2 и его «потенциальной способности вызывать более быстрый ответ организма».

Все применяемые в стране ПЦР-тесты, по словам Поповой, работают и в случае заражения этим штаммом. Однако ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал систему для выявления именно «омикрона». Главный санитарный врач также подчеркнула, что в России этот вариант инфекции пока не выявлен.

В 20-х числах ноября учёные сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит несколько десятков мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Эксперты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, вероятно, больного СПИДом. Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около сотни заражённых. Заболевшие есть почти в 20 странах.

Впрочем, в соцсетях такой «реактивности» завершения действия ПЦР-теста не оценили, так как его результат становится известен, в лучшем случае, как раз через 48 часов.

«Через двое суток господин снова становится верблюдом? Во, дела!» - остался в шоке читатель.

«Ну-ка, посчитаем, сколько потребуется времени, чтобы просадить в лаборатории свою зарплату/пенсию?» - ироничен пенсионер.

«И сколько этот суперраспростанительный штамм уже заразил по всему миру, человек 100 наберётся?! А следующий шаг, видимо ограничение срока действия QR-кодов раз в пять, но границы не закроют, а лететь не рекомендуют. А тем временем... Гинцбург адаптирует старое под новое», - звучит ещё один ироничный комментарий.

«А стоимость теста сократят?» - интересуется студент.

«А если тест положительный, то тоже после 48 часов срок действия истекает?» - иронично вопрошает москвич.

«Египет не пробовали закрыть? Это вообще-то Африка, а наши валят туда на голодняках…» - интересуется сибиряк.

«И что характерно, образца нового штамма еще нет, а прививка уже обещали через 45 дней. Браво!» - стоя аплодирует Поповой уралец.

«Надо бы сделать конкурс с призами за лучшее название следующего ШТАммА. Как вариант ШТотоТАммА. А если серьёзно, чего только не выдумают, чтобы вакцинировались», - сделал вывод из происходящего юрист.

«Вирус к нам ещё не пришёл, а срок ПЦР теста уже сократили. Это называется - бежать впереди паровоза. И в итоге - сегодня сдал ПЦР-тест, завтра, в лучшем случае, получил. И куда его деть? Времени-то нет» - расписывает, как все будет экономист.

«Я правильно понял. После того как взяли мазок, сутки везут в лабораторию и сутки делают анализ. И когда сообщают, то уже прошло 48 часов, и тест уже недействителен?» - вступает в общую канву россиянин.

«А что так? Ещё пару «штаммов», и действие ПЦР-теста будет не больше часа. А что это значит? Конечно же, прививка!» - сделал далеко идущий вывод житель столицы.