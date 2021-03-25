Полиция начала проверку чиновника из мэрии Москвы из-за поддельного сертификата о вакцинации

В отношении чиновника из столичной мэрии началась доследственная проверка после предоставления им поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Чиновник столичной мэрии предоставил подложный сертификат о вакцинации от коронавируса, в связи с чем полицией начата доследственная проверка», – рассказал собеседник агентства.

Как уточняется, этот сотрудник мэрии работает в департаменте городского имущества Москвы начальником одного из отделов.