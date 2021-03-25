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Отсидел 16 лет за изнасилование, но был оправдан: известная писательница извинилась перед своим «насильником»

Писательница Элис Сиболд описала насилие над ней в своем дебютном романе «Счастливая», позже в нем нашли несостыковки

Фото: Яндекс Дзен: Танго в книгу

Американская писательница и автор мирового бестселлера «Милые кости» Элис Сиболд извинилась перед мужчиной, которому пришлось отсидеть 16 лет в тюрьме по обвинению в ее изнасиловании, потому что она перепутала его с другим, передает РИА Новости.

«Во-первых, я хочу сказать, что мне искренне жаль Энтони Бродуотера, и я глубоко сожалею о том, через что вам пришлось пройти... Моей целью в 1982 году было добиться правосудия, а не увековечить несправедливость. И уж точно не изменить жизнь молодого человека навсегда и непоправимо тем преступлением, которое изменило мою», – цитирует Элис агентство. 

Как отмечается, писательница пережила изнасилование в 1981 году, когда была студенткой. Спустя несколько месяцев после инцидента она встретила на улице Энтони Бродуотера и узнав в нем нападавшего, сообщила об этом полиции и затем дала показания против него в суде. В 1982 году мужчина был осужден. Элис Сиболд описала эту историю в своем дебютном романе «Счастливая». Своим названием она обязана офицеру полиции, который расследовал её дело: он сказал ей, что предыдущая жертва насильника погибла от нанесённых ей повреждений, и Элис просто «повезло».

В конце ноября 2021 года Бродуотер был полностью оправдан судом спустя 40 лет. Причиной возобновления расследования давно закрытого дела оказалось обращение Тима Муччианте - продюсера, занимавшегося экранизацией мемуаров «Счастливая», в которых он обнаружил множество несостыковок. Кто же был настоящим насильником, и было ли изнасилование вообще, до сих пор не известно.

Рубрика: Общество

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