«Не тратьте деньги на покупку тряпки от Apple»: Илон Маск начал продажу кибер-свистков за $50

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск объявил ночью о старте продаж кибер-свистков в виде автомобиля его компании Tesla Cybertruck за 50 долларов, их тут же раскупили.

«Не тратьте деньги на эту глупую яблочную ткань, купите вместо этого наш свисток!» – написал Илон в своем Twitter.

Как говорится на сайте компании, киберсвисток, выпущенный ограниченным тиражом и вдохновленный Cybertruck, представляет собой коллекционный предмет премиум-класса, изготовленный из медицинской нержавеющей стали с полированной отделкой. Свисток имеет встроенную функцию крепления для дополнительной универсальности.

Но можете уже не спешить совершить выгодную покупку, так как в описании кибер-свистков говорится, что они были распроданы.