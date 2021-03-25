«Мое сердце рвется на части, потому что градус ненависти растет». Белорусская «экстремистка» сказала последнее слово в суде.

30 ноября Ольга Золотарь, политзаключенная Беларуси, выступила в суде с последним словом. Прокурор, Жанна Баранова, запросила наказание для матери пятерых детей – пять лет лишения свободы.

Ольге дали последнее слово, и оно прозвучало на белорусском языке:

«Я здесь, потому что я неравнодушный человек. Я здесь, потому что живу по Божьему завету.

Я здесь, потому что я мама, которая хочет защитить своих детей. Как мама и католичка, я стою на позиции человеческого достоинства и духовных ценностей. Все мои действия и высказывания — с любовью к людям и с ненавистью к лжи и насилию…

Мое сердце рвется на части, потому что градус ненависти растет, увеличивается количество боли и обид. Необходимое покаяние и взаимное прощение. Только так возможно остановить общественно-политический кризис в стране.

В материалах дела моим действиям придан смысл, которого я не предполагала. Обычные человеческие поступки, реакции и чувства криминализированы…

Я хочу, чтобы в моей стране царила любовь к Богу и людям. Хочу закончить словами Владимира Короткевича: «На Беларусі Бог жыве». Жыве Бог! Жыве вечна».

Когда женщина закончила, зал аплодировал. Судья тут же напомнила, что за такое нарушение присутствующих можно привлечь к административной или уголовной ответственности.

Ольга Золотарь – человек с активной жизненной позицией. Она организовывала прогулки, концерты, чаепития для соседей и гостей. Завела местный дворовый чат для общения с людьми. 18 марта ее забрали в СИЗО прямо с улицы, обвинили в «экстремизме» и больше домой она не вернулась.

Адвокаты зафиксировали синяки на ее теле в процессе следствия, но в возбуждении уголовного дела по факту избиения было отказано.

Судебный процесс начался 15 ноября. Женщине вменяют три статьи Уголовного кодекса: создание экстремистского формирования, организация и обучение действиям, грубо нарушающим общественный порядок, пособничество в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

40 минут судья зачитывала обвинение. 3 декабря 2022 года в Минском городском суде будет оглашен окончательный приговор.