«Готов лично из своего кармана платить эти штрафы»: Чичваркин попросил охрану пускать в его магазин людей без масок

Бизнесмен Евгений Чичваркин готов лично платить по 400 фунтов штрафа за каждого посетителя, зашедшего в его магазин без маски.

– У нас есть на входе специальный человек типа охранника, я попросил его, если честно, никого не просить надевать маски: зашёл человек без маски и ладно, – рассказал предприниматель в эфире радиостанции «Эхо Моквы». – Я сказал, что пока нас не начали штрафовать, я готов лично из своего кармана платить эти штрафы, не нужно никого мучить. Наши сотрудники практически все надели маски. Пара человек не хотят – ну и ладно, в конце концов.

Закрытия магазина Евгений тоже не боится.

– Это никто не проверял и не проверяет. Последние проверки, которые существовали, были в прошлом мае или апреле, – рассказал он.

Недавнее требование надевать маски при входе в магазин Чичваркин считает странным.

– Можно прийти в ночной клуб без социальной дистанции и в потном зале набиться как сельди, обниматься и плясать. Можно двум тысячам очень возрастных людей находиться в театре – театр требует маски, а государство не требует в театре маски. В кафе и ресторанах нет социальной дистанции, в Сохо люди сидят друг у друга на головах физически, им не нужны маски, а в магазин зайти – нужна маска, – недоумевает бизнесмен.