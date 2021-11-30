Главное к утру: стрельба в американской школе, снижение стоимости ПЦР-тестов, первая зимняя метель в Москве

Пятнадцатилетний американский подросток устроил стрельбу в средней школе в Оксфорде, штат Мичиган. Погибли три человека, еще восемь получили ранения, сам стрелок был задержан, сопротивления он не оказывал. Как сообщает CNN, по предварительным данным, было произведено около 15-20 выстрелов из пистолета, который за несколько дней до стрельбы купил отец задержанного. Мотивы стрелка пока неизвестны, сейчас он находится под стражей. Как отмечается, его могут судить как взрослого.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о первой зимней метели с порывами ветра до 15 м/с в Москве 1 декабря. «Приятная новость в том, что в среду будет небольшой снег, в некоторых районах даже умеренный, и ветер до 15 м/ с. То есть будет первая метель», – передает его слова ТАСС. Вильфанда также добавил, что максимальная температура днем будет находится в диапазоне 1-3 градуса мороза.

Депутат Госдумы просит снизить стоимость ПЦР-тестов от СOVID-19 до тысячи рублей. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой установить максимальную цену ПЦР-теста на коронавирус в размере не более одной тысячи рублей. «Учитывая высокую социальную значимость и объективную необходимость увеличения количества тестирований, прошу вас рассмотреть возможность государственного регулирования цен на услугу по диагностике коронавирусной инфекции методом ПЦР. Предлагаю установить максимальную стоимость одного лабораторного исследования для граждан РФ не более одной тысячи рублей», – говорится в его обращении, которое приводит РИА Новости.

С 1 декабря российские операторы связи обязаны предоставлять гражданам бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Соответствующие изменения внесены в закон «О связи». Ресурсы должны быть доступны даже при нулевом балансе на счете абонента. В перечне таких сайтов вошли: сайты федеральных министерств и ведомств, органов местного управления, портал «Госуслуги», также поисковик, электронная почта и другие сервисы «Яндекса», социальная сеть «ВКонтакте» и др.

Около половины россиян не хотят отказываться от оплаты бумажными деньгами. Согласно опросу ВЦИОМ, результаты которого передает РБК, 47% граждан (52% мужчин и 42% женщин) отрицательно относятся к идее запретить оплату бумажными деньгами и оставить возможность расплачиваться только банковской картой или онлайн-переводом, за инициативу выступают 26% россиян. Как отмечается, сейчас 45% людей в стране предпочитают расплачиваться за покупки и услуги безналичными способами. Менее трети (28%) пользуются как наличными, так и безналичными способами оплаты. Еще четверть опрошенных (26%) предпочтут расплатиться за товары и услуги наличными.