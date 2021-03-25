«Есть стержень»: вдова Градского поразила своим поведением на его похоронах

Сегодня Москва простилась с певцом Александром Градским. Его вдова, 37-летняя модель Марина Коташенко, удивила поклонников своей стойкостью, с которой она держалась во время церемонии. Зрители отметили, с каким достоинством молодая женщина переживает свое горе.

-Марина кажется такой хрупкой блондинкой, но внутри, видимо, есть стержень, - восхитилась одна из зрительниц. - Не зря же Александр Борисович выбрал её и прожил с ней 17 лет. Железная девочка!

Близкие решили провести частную церемонию прощания. Но очевидцы рассказали, что вдова сидела в первом ряду театра "Градский холл", в окружении друзей и коллег артиста, которые поддержали Марину в ее горе. Это Александр Розенбаум, композитор Алексей Рыбников, возглавший театр после Градского и другие.

Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище.