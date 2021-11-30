Жители Петербурга встретят Новый год без метро. Общественный транспорт ходить не будет

Власти Санкт-Петербурга приняли решение приостановить движение всего общественного транспорта, включая метрополитен, в новогоднюю ночь. Никаких официальных празднеств в городе не запланировано, и чиновники надеются, что питерцы будут отмечать в кругу семьи.

«Мы стремимся к тому, чтобы горожане встретили Новый год в кругу семьи, дома, общались», — передает «Интерфакс» слова главы регионального комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимира Рябовола.

При этом председатель комитета по культуре Федор Болтин пояснил, что специальных ограничений на транспорте вводиться не будет, но и дополнительных рейсов также не планируется — всё будет ходить, «как в обычные выходные дни», передает «Фонтанка».

Перекрывать центральные площади, как это было годом ранее, городская администрация также не станет.