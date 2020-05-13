Творцы и мифотворцы

Миф про «казахстанский апокалипсис»

Одна из самых «жёлтых» статей на эту тему неожиданно появилась на сайте такого серьёзного российского сетевого еженедельника как «Звезда». Статья называется «Крёстные отцы» COVID-19 переезжают в Казахстан» и начинается с места в карьер: «Тревожная новость из Казахстана – Пентагон возводит в посёлке Гвардейский Кордайского район Жамбылской области биолабораторию самого высокого класса безопасности BSL-4».

К «Пентагону» мы ещё вернёмся, а пока заметьте одну важную деталь – окончательное решение о строительстве лаборатории властями Казахстана ещё не принято. Более того, на специальном сайте «Открытые НПА» этот проект постановления правительства Казахстана ещё в начале ноября выставлен на обсуждение общественности. Но несмотря на это журналист «Звезды» почему-то пишет о строительстве как о свершившемся факте: «Строящийся объект такого уровня безопасности BSL-4 – первый на постсоветском пространстве». И при этом походя оскорбляет всех казахстанцев – «что нельзя в Америке, то можно в странах аборигенов»…

А ведь всего-навсего стоило почитать на сайте «Открытые НПА» пояснительную записку к проекту постановления Правительства Республики Казахстан, подписанную министром индустрии и инфраструктурного развития Бейбутом Атамкуловым. Ключевое слово – «к проекту».

В записке министр поясняет:

«4. Предполагаемые последствия в случае принятия проекта:

Объект строительства «Лаборатория BSL-4 и подземное хранилище для коллекции опасных и особо опасных штаммов» по адресу: посёлок Гвардейский Кордайского района Жамбылской области будет отнесён к объектам, требующим особого регулирования и (или) градостроительной регламентации

5. Конкретные цели и сроки ожидаемых результатов.

Строительство объекта «Лаборатория BSL-4 и подземное хранилище для коллекции опасных и особо опасных штаммов» планируется в целях более глубокого изучения высококонтагиозных патогенов, вызывающих тяжёлые и смертельные заболевания, против которых нет доступных вакцин и средств лечения.

Кроме того, лаборатория заложит основу системы биологической безопасности страны, направленной на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных эпидемиологических факторов и предотвращение смертоносных биологических угроз».

И опять же обратите внимание на ещё одно ключевое слово – «в случае принятия проекта»…

Но биомифотворцы правительственную документацию игнорируют, у них главный посыл такой: построив в Гвардейском очередной филиал военно-биологической лаборатории Минобороны США, «агенты ЦРУ» и «пентагоновские спецы» будут там тайно экспериментировать с биологическим оружием, что «грозит привести к опустошительным эпидемиям и пандемиям как в Казахстане, так и по всему миру». Для острастки перечислены названия самых страшных болезней – чума, натуральная оспа, сибирская язва, Эбола и т. д., утечку которых, по словам автора, американцы собираются осуществить.

Статья этим и заканчивается: «Географически объект в Гвардейском удобен Америке для умышленного вброса патогенов вроде чумы и сибирской язвы. Она (Америка – Ред.) всегда может заявить, что зараза пошла от природных источников региона, где эти болезни естественным образом возникали на протяжении всех прошедших веков».

Страшно? Ещё бы.