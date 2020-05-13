Творцы и мифотворцы
Кто тиражирует давно опровергнутый миф об «американских военных биолабораториях в Казахстане»?
В конце ноября в Бишкеке ни с того ни с сего прошла международная конференция «Биологические лаборатории США: угрозы Евразийскому пространству в Центральноазиатском регионе», организованная российским изданием «Ридус» и Фондом по молодёжному гуманитарному сотрудничеству «Евразийцы – новая волна».
Главная тема обсуждения – то, что Соединённые Штаты развёртывают в Центральной Азии свои военные биолаборатории, чья деятельность серьёзно угрожает не только региону, но и буквально всему живому. В качестве примера был безапелляционно назван Казахстан, где в Алматы «уже работает такая американская референс-лаборатория» и в республике «строится ещё одна – в посёлке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области».
Обвинения в том, что США превращают Казахстан в свой испытательный биополигон, звучат не впервые. Публикации на эту тему появляются с завидной регулярностью. Наткнувшись на стену логичных, авторитетных опровержений, биомифотворцы растворяются, но затем через год снова возникают с новым фейком. Есть ли в звучащих обвинениях сермяжная правда, или кому-то очень хочется на ровном месте раздуть скандал и извлечь из этого выгоду? Попробуем разобраться.
Миф про «казахстанский апокалипсис»
Одна из самых «жёлтых» статей на эту тему неожиданно появилась на сайте такого серьёзного российского сетевого еженедельника как «Звезда». Статья называется «Крёстные отцы» COVID-19 переезжают в Казахстан» и начинается с места в карьер: «Тревожная новость из Казахстана – Пентагон возводит в посёлке Гвардейский Кордайского район Жамбылской области биолабораторию самого высокого класса безопасности BSL-4».
К «Пентагону» мы ещё вернёмся, а пока заметьте одну важную деталь – окончательное решение о строительстве лаборатории властями Казахстана ещё не принято. Более того, на специальном сайте «Открытые НПА» этот проект постановления правительства Казахстана ещё в начале ноября выставлен на обсуждение общественности. Но несмотря на это журналист «Звезды» почему-то пишет о строительстве как о свершившемся факте: «Строящийся объект такого уровня безопасности BSL-4 – первый на постсоветском пространстве». И при этом походя оскорбляет всех казахстанцев – «что нельзя в Америке, то можно в странах аборигенов»…
А ведь всего-навсего стоило почитать на сайте «Открытые НПА» пояснительную записку к проекту постановления Правительства Республики Казахстан, подписанную министром индустрии и инфраструктурного развития Бейбутом Атамкуловым. Ключевое слово – «к проекту».
В записке министр поясняет:
«4. Предполагаемые последствия в случае принятия проекта:
Объект строительства «Лаборатория BSL-4 и подземное хранилище для коллекции опасных и особо опасных штаммов» по адресу: посёлок Гвардейский Кордайского района Жамбылской области будет отнесён к объектам, требующим особого регулирования и (или) градостроительной регламентации
5. Конкретные цели и сроки ожидаемых результатов.
Строительство объекта «Лаборатория BSL-4 и подземное хранилище для коллекции опасных и особо опасных штаммов» планируется в целях более глубокого изучения высококонтагиозных патогенов, вызывающих тяжёлые и смертельные заболевания, против которых нет доступных вакцин и средств лечения.
Кроме того, лаборатория заложит основу системы биологической безопасности страны, направленной на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных эпидемиологических факторов и предотвращение смертоносных биологических угроз».
И опять же обратите внимание на ещё одно ключевое слово – «в случае принятия проекта»…
Но биомифотворцы правительственную документацию игнорируют, у них главный посыл такой: построив в Гвардейском очередной филиал военно-биологической лаборатории Минобороны США, «агенты ЦРУ» и «пентагоновские спецы» будут там тайно экспериментировать с биологическим оружием, что «грозит привести к опустошительным эпидемиям и пандемиям как в Казахстане, так и по всему миру». Для острастки перечислены названия самых страшных болезней – чума, натуральная оспа, сибирская язва, Эбола и т. д., утечку которых, по словам автора, американцы собираются осуществить.
Статья этим и заканчивается: «Географически объект в Гвардейском удобен Америке для умышленного вброса патогенов вроде чумы и сибирской язвы. Она (Америка – Ред.) всегда может заявить, что зараза пошла от природных источников региона, где эти болезни естественным образом возникали на протяжении всех прошедших веков».
Страшно? Ещё бы.
«Все вменяемые люди и в России, и в Казахстане, – заявил известный казахстанский политолог Марат Шибутов в комментарии ИА REGNUM, – понимают, что эти рассказы про страшные американские биолаборатории годятся только для программы «Военная тайна» на РЕН-ТВ и других развлечений для любителей ужастиков. Поэтому никаких официальных претензий нет и быть не может. Но пропаганда звучит постоянно, и иногда она сильнее, чем обычно. Казахстан с этим справляется, однако это приводит к увеличению издержек и общей нервозности».
Банальная битва фармкорпораций за бюджеты
Напомним, весной 2020 года точно такой же мишенью стал казахстанский Национальный научный центр особо опасных инфекций им. Масгута Айкимбаева (ННЦООИ) и работающая под его эгидой Центральная референс-лаборатория (ЦРЛ).
Тогда на фоне тех же самых голословных обвинений и муссирования слухов авторы публикаций договорились до того, что якобы – внимание! – первичная утечка COVID-19 произошла именно из этой референс-лаборатории. То есть, утверждали они, планета получила пандемию… из Казахстана. Естественно, разразился громкий международный скандал. 2 мая МИД Казахстана даже выступил с официальным заявлением о сугубо гражданской направленности всех научных биологических разработок в республике, заверив, что вся деятельность ЦРЛ находится под контролем государства и сфокусирована на обеспечении национальной биологической безопасности, проведении фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ. «Ответственно заявляем, что в Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся исследования против других государств», – говорилось в документе.
И хотя мировая общественность (в том числе Всемирная организация здравоохранения и ООН) поддержала власти республики, заявив, что репутация Казахстана как последовательного борца за ядерную и биологическую безопасность – безукоризненна, было проведено тщательное расследование. Оно показало, что все эти «публикации» – заказные фейки.
Нечто подобное мы наблюдаем и сейчас – в конце 2021 года. Нетрудно догадаться, что очередная волна вбросов – часть продуманной пропагандистской кампании, которая, по всей видимости, хорошо проплачена. Странная конференция в Бишкеке, «страшилки» в Интернете... Согласитесь, собрать десятки людей в Кыргызстане, оплатить им командировочные, питание, гостиницу, организовать серию «журналистских расследований» – стоит немалых денег. Выходит, кому-то анти-лабораторные скандалы выгодны.
Возможную причину активизации подобных био-фейков подсказал доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. В комментарии мониторинговому телеграм-каналу KeyNews учёный сказал:
– Я был в посёлке Гвардейский ещё при советской власти. Там расположен известный в мире институт изучения болезней сельскохозяйственных животных. Потом американцы сделали основному зданию реконструкцию, потому что здание почти разваливалось, и казахстанцы назвали его Национальным центром биологической безопасности. Сейчас истерия поднимается, как я подозреваю, по одному только поводу – там построили завод, который производит инактивированную вакцину против коронавируса. Всего лишь! Это вакцина аналог нашей Ковивак. Я подозреваю, что они могли и наших специалистов туда пригласить помочь наладить производство. И зачем нас ссорить с дружественным Казахстаном? Глупо это и недальновидно.
То есть, речь может идти о войне фармацевтических корпораций, банальной битве за бюджеты…
Токаев: «Американцы покинули референс-лабораторию, там трудятся только казахстанские специалисты за счёт нашего бюджета»
А вот настрадавшемуся от ядерных испытаний на своей территории и титаническими усилиями закрывшему Семипалатинский полигон Казахстану новые глобальные риски и высосанные из пальца скандалы совсем ни к чему. Тем более что республика знает о проблеме биобезопасности не понаслышке.
Начнём с того, что Национальный научный центр особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева и Центральная референс-лаборатория (так же как и лаборатория в Гвардейском) появились не на пустом месте и уж точно не для того, чтобы «агенты ЦРУ» там экспериментировали, подвергая смертельной опасности жителей Казахстана и ближайших соседей. Технической и кадровой базой для их создания стал Среднеазиатский научно-исследовательский противочумный институт (СНИПЧИ), основанный в 1948 году по инициативе Министерства здравоохранения СССР. Дело в том, что значительная часть территории Казахстана, ввиду природных и климатических особенностей, представляет собой природные очаги особо опасных для человека и животных патогенов, таких как чума, холера, туляремия, бруцеллёз и другие инфекционные заболевания. К примеру, с 1912-го по 2010 год в республике было зарегистрировано 123 эпидемических очага чумы и 866 случаев заболеваний людей.
Так что Казахстан просто вынужден уделять повышенное внимание вопросам биологической безопасности и развивать производственно-исследовательскую инфраструктуру. Можно даже выразиться жёстче: не развивать её – вот самая настоящая диверсия и реальная угроза национальной безопасности.
Прекрасно понимая это, с обретением независимости власти республики сделали всё, чтобы сохранить и приумножить базу СНИПЧИ, в советские годы являвшегося самым передовым методическим центром противочумной службы всей Центральной Азии и где работали лучшие вирусологи СССР. Со временем на его месте появился Национальный научный центр особо опасных инфекций им. Масгута Айкимбаева. За годы независимости в Казахстане была создана прекрасная отечественная школа, проведены уникальные исследования и разработки, появилась плеяда выдающихся учёных – биологов и вирусологов.
Однако прежнее помещение не отвечало современным международным стандартам хранения коллекций патогенов и вирусов. Поэтому Правительство РК приняло решение о возведении нового здания – с отдельными лабораториями, оснащёнными самым передовым оборудованием. И в этой связи строительство при ННЦООИ Центральной референс-лаборатории стало важнейшим элементом укрепления биологической безопасности (она является международным НИИ-центром третьего уровня биологической защиты), национального научного и производственного потенциала.
Не секрет, что ЦРЛ была построена (2010-й год – начало строительства, 2017-й – ввод в эксплуатацию) в партнёрстве с США и оборудована за счёт средств США в рамках программы совместного уменьшения биологической угрозы (стоимость проекта – $130 млн). Это совершенно открытая информация. Однако не стоит забывать, что строительство велось казахстанскими специалистами под полным контролем казахстанских ведомств (эксперты США оказывали лишь консультативную помощь). Более того, лаборатория принадлежит Казахстану, полностью финансируется из республиканского бюджета и находится в ведении гражданских министерств (что полностью исключает эксперименты над биологическим оружием), в ней работают только казахстанские биологи и вирусологи.
Ну и, наконец, лаборатория не является секретным и закрытым объектом. Напротив, её деятельность абсолютно прозрачна, а её двери открыты как для международных экспертов и инспекций, так для аккредитованных журналистов.
Более того ещё в прошлом году, в июне 2020 года, навязчивые слухи о «происках и Пентагона и ЦРУ» опроверг сам Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
«Мы работали и в сфере биологической безопасности на базе бывшего противочумного института в Алматы, но сейчас, в связи с истечением контракта, американцы покинули референс-лабораторию, там трудятся только казахстанские специалисты за счёт нашего бюджета. С учётом актуальности исследований в этой сфере мы готовы к максимально прозрачному сотрудничеству с российскими специалистами», – подчеркнул глава государства.
Центр биобезопасности под эгидой ООН
Кстати, Центральная референс-лаборатория стала настоящей палочкой-выручалочкой, когда началась пандемия коронавируса. Именно её учёные разработали собственную казахстанскую вакцину QazVac и создали отечественные тесты на COVID-19, соответствующие мировым стандартам.
«Ситуация с коронавирусной инфекцией показала, что данная лаборатория необходима. Для нас биобезопасность стоит на первом месте», – подтвердил директор ЦРЛ Ерлан Сансызбаев.
Стоит отметить, что сегодня Казахстан – активный участник международных программ, направленных на развитие оперативного реагирования на вспышки (защита людей, животных, растений и окружающей среды от заражения и загрязнения патогенными микроорганизмами), биологической защиты, а также полевой эпидемиологии. В частности, реализованы проекты Европейского Союза, Международного научно-технического центра, Министерства иностранных дел и торговли Канады, Германской программы повышения квалификации в области биологической и медицинской безопасности МИД ФРГ.
Здесь нелишне напомнить, что Казахстан является ответственным участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и Конвенции о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия (КБТО). Кроме того, республике принадлежит ряд важных международных инициатив.
Например, выступая на юбилейной 75-й сессии Ассамблеи ООН в сентябре 2020 года, президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил тщательно изучить идею создания Сети региональных центров по контролю за заболеваниями и биобезопасности под эгидой ООН и даже заявил о готовности разместить на территории Казахстана одно из таких учреждений.
«Казахстан предлагает учредить подотчётный Совету Безопасности ООН специальный многосторонний орган – Международное агентство по биологической безопасности, которое в своей деятельности будет базироваться на Конвенции «О запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении», – заявил глава республики в своем онлайн-обращении к членам ООН.
Так что, что бы там не говорили мифотворцы, Казахстан совершенно логичен, последователен и прозрачен в своем курсе на построение на планете безопасного мира, свободного от угрозы ядерного и других видов оружия массового уничтожения, в том числе и биологического.
Зачем Казахстану BSL-4
Но, как известно, жизнь не стоит на месте. Пандемия показала, что планета оказалась к ней не готова, а, следовательно, рискует оказаться неподготовленной и к новым аналогичным вызовам. Понятно, что только жизненной необходимостью двигать биологию и вирусологию вперед продиктована идея на базе Научно-исследовательского сельскохозяйственного института в посёлке Гвардейский (он разрабатывал и выпускал вакцины против особо опасных и экзотических болезней сельскохозяйственных животных, птиц и зерновых культур) построить супер современную лабораторию BSL-4 с четвёртым, самым высоким на сегодня уровнем биобезопасности.
Зачем Казахстану нужна лаборатория с опасными штаммами вирусов, на днях доходчиво объяснил министр здравоохранения РК Алексей Цой:
«У нас есть BSL-3 лаборатория (имеется в виду ЦРЛ, – ред.), которая занимается изучением штаммов, допустим, как COVID. То, что у нас есть такая лаборатория, нам позволило разработать быстро собственную вакцину QazVac, разработать диагностику для того, чтобы реагировать на эти штаммы. Но в обычной лаборатории невозможно заниматься опасными штаммами, потому что они заразные».
Министр напомнил, что окончательно вопрос ещё не решен – он «прорабатывается». «Но в любом случае, – особо подчеркнул Цой, – все лаборатории, которые есть в государстве, управляются полностью Казахстаном. И финансируются из государственной казны».
Предполагается, что, если вопрос всё-таки будет решён положительно, в BSL-4 будут глубоко изучать патогены, вызывающие тяжёлые и смертельные заболевания и против которых нет доступных вакцин и средств лечения. По словам министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова, «лаборатория заложит более прочную основу для системы биологической безопасности страны».
То есть BSL-4 призвана защитить население и природу от воздействия опасных эпидемиологических факторов и предотвратить смертоносные биологические угрозы. Проще говоря, – спасти человечество.
И в заключение хочется привести мнение члена-корреспондента РАН, доктора биологических наук, профессора, заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петра Чумакова.
«Когда мы говорим о функционировании или создании новых биологических лабораторий, то и надо говорить именно о науке и тех новых возможностях, которые появятся у людей благодаря работе учёных. Также важно обращать внимание на то, какие организационные ресурсы задействованы и к каким ведомствам отнесены те или иные лаборатории, соблюдаются ли меры безопасности и насколько нормы проведения исследований соответствуют принятым стандартам. На сегодняшний день миру не обойтись без такой работы.
Если лаборатория создана и действует официально или её официально планируют создать, то изначально не стоит голословно подозревать какие-то конспирологические замыслы. Лаборатория только по самому факту своего существования не должна подвергаться критике – даже если речь идёт о научной организации, которая по классификации ВОЗ относится к четвёртому уровню биологической опасности.
Наука есть, и она должна развиваться, должны действовать различные лаборатории, работающие в интересах человека и человечества. Только так мы можем создавать новые лекарства и новые вакцины. А как иначе? Если бы не было исследований, не было бы вакцин и лекарств», – подчеркнул учёный.
Евгений Маркелов