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Мобильный интернет перестает быть безлимитным. Операторы больше не предлагают таких тарифов

Всерьез они востребованы лишь для 2-5% пользователей заработать на которых операторы не могут, а нагрузку на сеть они дают не слабую

Фото: Global Look Press

Крупнейшие операторы сотовой связи «Мегафон», «Билайн» и Tele2 больше не подключают новых пользователей к безлимитным тарифам. Эту информацию компании подтвердили Forbes. Это перестает быть прибыльным бизнесом. 

Единственным из лидеров рынка, где безлимит остается, является МТС, однако там речь идет лишь о двух премиальных тарифах с абонентской платой более двух тысяч рублей. В «Мегафоне» отмечают, что безлимит ещё можно подключить через оператора.

При этом на действующие тарифы пользователей это не распространяется — они могут продолжать пользоваться безлимитным интернетом, как и раньше.

Лишь порядка 30% пользователей подключали безлимитные тарифы, однако лишь около 5% из них в реальности потребляли более 100 Гб в месяц, говорит аналитик TelecomDaily Денис Кусков. По оценкам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, таких абонентов только 2%, а 80% пользователей тратят около 12 ГБ.

Операторы связи также настаивают, что абсолютное большинство их клиентов там много не тратит и их вполне устроят лимитные тарифы. «Денег на безлимитном интернете они не зарабатывают, а качество сети из-за безлимитных абонентов снижается», — объясняет г-н Кусков.

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