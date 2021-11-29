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Генералам Росгвардии нашли дело, Хабаровский край летает по QR-кодам, MI-6 выходит на IT-рынок. Главное к 30 ноября

Перелеты внутри Хабаровского край закодировали, генералы разработали программу только на бумаге, MI-6 испугалась технического прогресса - главные новости к утру вторника

Фото: Скриншот из YouTube

Глава Росгвардии Виктор Золотов. Его подчиненных подозревают в крупных махинациях.

Четырех генералов и трех полковников Росгвардии подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на материалы Главной военной прокуратуры, направленные в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела, высокопоставленные руководители главного центра автоматизированной системы управления внутренних войск и Росгвардии отвечали за создание информационной системы «Недвижимость», которая должна была включать в себя данные обо всех объектах ведомства. Однако, несмотря на выделенные 192 млн рублей и подписанные документы о введении системы, существовала она только на бумаге.

С 1 декабря в Хабаровском крае для перелетов на внутренних рейсах понадобиться QR-код о вакцинации. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на правительство региона. Проверять, есть ли у гражданина QR-код, будут не при покупке билета и даже не при входе в аэропорт, а исключительно при посадке на самолет, разъяснили краевые власти. Прокуратура систему одобрила.

ФСБ выслала из России преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Майкла Фриса, который ранее отвечал за академический обмен с Бард-колледжем, признанным в России «нежелательной» организацией. До 11 ноября 2026 года ему запрещен въезда в РФ, пишет «Фонтанка». Фирс, по рассказам студентов, прожил в России 10 лет. В 2015 году он окончил магистратуру СПбГУ и остался в университете уже в качестве преподавателя.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с речью в суде. Он заявил, что в тюрьме к нему «применяли пытки и относились бесчеловечно», однако он «держится». Он также раскритиковал действующие власти, при которой страна «теряет свою независимость и постепенно переходит под контроль России». Саакашвили заявил, что во времена его правления экономика росла намного быстрее, Грузию посещали президенты США и высокие представители ЕС, а сейчас 700 тысяч грузин эмигрировали оттуда, а многие вынуждены ездить на заработки в Польшу: 

«Это трагедия, которая происходит перед нашими глазами. Я не мог сидеть в Киеве и смотреть, как разваливается моя страна», — объяснил он свой приезд (цитата по «Грузия Онлайн»).

Компания ThreatFactor, специализирующаяся на кибербезопасности, сообщила о ряде приложений для сканирования QR-кодов на Android, которые избирательно крадут данные пользователей о приложениях Сбербанка, Тинькофф-банка, «Уралсиба», Почта-банка и ОТП-банка. Программы устанавливают вредоносный софт отдельно от основного приложения с разрешения пользователя под видом обновлений и не всегда, а только если сканирование устройства подтвердило необходимость этого.

Глава британской внешней разведки MI-6 Ричард Мур заявил о необходимости привлечения к работе ведомства внешних подрядчиков, чтобы не допустить отставания от секретных служб России и Китай. Об этом пишет The Guardian. Он выразил свою озабоченность тому, как разведки потенциальных противников вкладывают большие деньги в развитие искусственного интеллекта, квантовых вычислений и синтетической биологии, отметив, что Китай уже скоро может не только догнать, но и обогнать западные технологические достижения, а в России процветает хакерство.

Мур заявил, что технический прогресс в следующие 10 лет может быть обширней, чем за предыдущее столетие: «Как общество, мы еще не осознали этот очевидный факт и его потенциальное влияние на глобальную геополитику. Но MI-6 уделяет ему особое внимание».

Ранее служба старалась самостоятельно работать над ПО, которое они применяют, однако он уверен, что разведка должна стать «более открытой, чтобы оставаться в секрете».

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