«Яндексу» грозит штраф в 4 млрд за дискриминацию конкурентов в рекламе

Расследование в отношении деятельности компании «Яндекс» пришло к выводу, что IT-корпорация злоупотребляла своим положением на рынке рекламы, чтобы ущемлять конкурентов. Об этом говорится в определении, которое вынес занимавшейся этим вопросом департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), передают «Ведомости».

Эксперты подтвердили, что положение «Яндекса» на рынке является доминирующим, а также нашли признаки нарушений в отношении конкурирующих компаний. Речь идет о возможных привилегиях для «Яндекса» в сервисах рекламы и в поисковой выдаче.

Эти нарушения могут вылиться для IT-корпорации в штраф в четыре миллиарда рублей.

В руководстве ЕЭК газете пояснили, что материалы расследования вместе с выводами были переданы в Федеральную антимонопольную службу, которой и предстоит принимать последующие решения. ФАС уже обращала внимание на нарушения «Яндексом» правил конкуренции, возбудила соответствующее дело, но «Яндекс» решил пойти в суд.