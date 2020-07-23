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Вчера, в 20:43

«Воспитание» до отёка мозга: под Саратовом арестовали отца, избившего палкой 15-летнюю дочь

Девочка выписана из больницы и помещена в детское соцучреждение

Фото: пресс-служба УСКР по Саратовской области

В Саратовской области в селе Новоалексеевка взят под стражу 48-летний отец, избивший дочь деревянной палкой, сообщает пресс-служба регионального СКР. 

Мужчина 24 октября 2021 года рассердился и начал наносить удары своей 15-летней дочери по голове, рукам и ногам.

Позже медики констатировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму, перелом теменной кости, ушиб и отёк головного мозга, а также ряд других повреждений. Все это легло в основу обвинения о причинении тяжкого вреда здоровью.

Сейчас девочка уже выписана из больницы и находится в детском социальном учреждении. В отношении органов профилактики тоже проводится проверка в части полноты контроля семьи, в которой воспитывалась девочка.

Напомним, в Госдуме РФ с 2019 года лежит законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, который до сих пор не прошёл ни одного чтения.

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