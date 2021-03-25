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Власти привлекут искусственный интеллект для анализа личности россиян по их соцсетям, эксперты против

Юристы считают, что такая система будет нарушать права и интересы граждан на тайну частной жизни

Фото: Pixabay

ФГБУ «Институт системного программирования им. В. П. Иванникова» объявил тендер стоимостью 36 млн руб. на проведение исследования о возможностях использования искусственного интеллекта для психологической диагностики личности по социальным сетям. В правительстве считают, что такая система поможет бороться с группами смерти, вовлечением граждан в террористическую деятельность и экстремизмом. Об этом сообщает «Коммерсант». 

Результаты исследования должны будут представить до 1 сентября 2024 года. Как следует из тендерной документации, на проведение исследования институт получил грант от Аналитического центра при правительстве РФ (АЦ), который является генеральным заказчиком проекта. 

В тендерной документации отмечается, что распространение технологий, использующих цифровые следы (социальные сети с данными об интересах, увлечениях, записей пользователя) для анализа личности, «открывает широкие возможности по оценке личности и прогнозированию ее поведения без осуществления психологического тестирования, требующего его добровольного согласия».

Систему планируется применять для оценки состояния лиц, принимающих ключевые государственные или корпоративные решения, а также «распознавания манипулятивного управления большими социальными группами, оценки творческого потенциала работников и моделирование их профессионального развития».

По мнению юристов, массовая психодиагностика профилей россиян в социальных сетях нарушает права и интересы граждан на тайну частной жизни. 

 «Когда мы выкладываем фотографии в соцсетях, мы рассчитываем, что они будут интересны нашим друзьям и знакомым. Однако получается, что некий ФГБУ будет собирать ваши данные и присваивать вам "оценки личности", проводить "психологическую диагностику", цели которой непонятны», – заявил преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов. 

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