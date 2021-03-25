В МИДе анонсировали новые ограничения из-за омикрон-штамма в России

Замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что в России рассматривают новые ограничения из-за омикрон-штамма, передает РИА Новости.

«Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в пятницу. Ну, наверное, оперштаб о них объявит», – сообщил он.

Ранее ВОЗ предупредила, что переболевшие коронавирусом имеют больший риск заразиться новым штаммом коронавируса «омикрон».