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В МИДе анонсировали новые ограничения из-за омикрон-штамма в России

О них должен будет объявить оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

Фото: Pixabay

Замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что в России рассматривают новые ограничения из-за омикрон-штамма, передает РИА Новости

«Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в пятницу. Ну, наверное, оперштаб о них объявит», – сообщил он. 

Ранее ВОЗ предупредила, что переболевшие коронавирусом имеют больший риск заразиться новым штаммом коронавируса «омикрон».

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