Россияне стали меньше есть, переболевшие COVID рискуют заразиться омикрон-штаммом, помогут ли прививки – главное к 29 ноября

Россияне стали меньше есть и больше тратить на еду. Как рассказал руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Анатолий Тихонов падение доходов населения началось с 2014 года и пандемия ухудшила обстановку.

«Люди меньше зарабатывают, продукты питания во всем мире растут, снижается потребление продуктов питания. Все меньше граждан позволяет себе какие-то излишества. В некоторых семьях доля трат на продовольствие достигает выше 50%, что очень высоко, в целом по стране в пределах 30%», – цитирует Тихонова URA.RU.

ВОЗ предупредила, что переболевшие коронавирусом имеют больший риск заразиться новым штаммом коронавируса «омикрон». «Предварительные данные свидетельствуют о том, что существует повышенный риск повторного заражения из-за Омикрона (т. е. люди, которые ранее были заражены COVID-19, могут легче заразиться новым штаммом) по сравнению с другими вариантами, вызывающими беспокойство, но информация ограничена. Более подробная информация об этом станет доступна в ближайшие дни и недели», – говорится в сообщении на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Существующие вакцины от коронавируса могут слабее бороться с омикрон-штаммом инфекции, но сформировать иммунитет от него.

«Многое указывает на то, что все вакцины, которые сейчас на рынке есть, они все равно будут действовать, может быть послабее немного, но все равно будут действовать», — рассказал ученый, отметив, что советы о барьерных средствах защиты — масках, социальной дистанции и избегания скопления людей — остаются актуальными», – заявил в разговоре с РБК врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

По его словам, число заболевших во всем мире пока невелико и говорить о его свойствах очень рано, должно пройти время.

Шахта «Листвяжная», где недавно произошло ЧП и погиб 51 человек, начала выплаты семьям погибших. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу шахты, они получат по 2 млн рублей единовременной выплаты. Кроме того, каждый член семьи лично получит еще по 1 млн рублей. В среднем каждая семья получит более 6 млн рублей. Всего на выплату взятых на себя обязательств собственники шахты направят более 300 млн рублей.

Умер дизайнер, художественный руководитель бренда Louis Vuitton и основатель Off-White Вирджил Абло, ему был 41 год. Об этом сообщается в его Instagram.

«Вирджилом двигала его преданность своему делу и своей миссии – открывать двери для других и создавать пути к большему равенству в искусстве и дизайне. Он часто говорил: «Все, что я делаю, я делаю для 17-летней версии себя», глубоко веря в силу искусства вдохновлять будущие поколения», – говорится в сообщении.

Дизайнер с 2019 боролся с раком – сердечной ангиосаркомой. Несмотря на это, он продолжал занимать руководящие посты в компаниях в сфере моды, искусства и культуры. Вирджил Абло основал Off-White в 2013 году, а в 2018 году присоединился к Louis Vuitton. Тогда же журнал Time включил Абло в список ста самых влиятельных людей в мире: помимо профессионального успеха, дизайнеру удалось многого добиться в плане равенства и разнообразия в индустрии моды.