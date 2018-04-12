Смерть студентки МГИМО: суицид или убийство?

– Что вам помогает держаться морально после гибели старшей дочери?

– Родители мои. Вера в Бога. Младшая дочь, ради которой я также должна быть сильной. Томирис мы вспоминаем каждую секунду, она не выходит из головы, и да, дома повсюду висят её фотографии.

– Когда вы общались с ней в последний раз, до того, как она погибла?

– Вживую – ровно двумя месяцами раньше на каникулах, во время которых Томирис приезжала домой, а она уехала 13 февраля. Приехала весёлая, на каникулах весёлой, уезжала весёлая.

– То есть суицидальных настроений даже близко не присутствовало?

– Нет, нет. Её надо совершенно не знать, чтобы даже предположить подобное. Всегда солнце. Человек такой. Человек-праздник, человек-солнце – заходит в комнату, и сразу всем вокруг становится тепло. Купила новое платье, строила планы на будущее, которых было всегда громадьё.

– Молодой человек, которого обвиняют в том, будто выбросил вашу дочь из окна, пытался сам выйти на связь с вами, как-либо объясниться вне судебных стен?

– Нет, никогда.

– Как он на судах он себя ведёт? Видно ли раскаяние, чувство вины?

– Нет, не видно. Нагловато и спокойно. Мне кажется, он уверен, что его никак не накажут.

– Томирис вам часто снится?

– За три года – ни разу.

– Её друзья вас поддерживают?

– Да, конечно. Какой замечательной была Томирис, совершенно такие же у неё друзья. Молодые, жизнерадостные, прекрасные. Мы её любим, каждый год празднуем её день рождения, собираясь все вместе, друзья часто приходят, мы все на связи. Мы её никогда не забудем, и мы все считаем, что справедливость должна быть восстановлена. Томирис никак не могла выйти в окно по доброй воле! … А кроме них двоих – Муртузали и её – в аудитории никого больше не было.

Из материалов экспертизы (экспертиза выполнена Долинским Виктором Евгеньевичем – ведущим государственным судебным экспертом Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы Министерства Юстиции РФ):

«… Меджидов М.М.приводит в своих показаниях обличающиеся друг от друга обстоятельства, излагая три версии падения из окна Байсафы Т.

1. Байсафа Т. перешагнула подоконник и выпала в окно (показания свидетеля Меджидова от 13.04.2018)

2. Бафсафа Т.находилась у противоположной стены аудитории, окно от неё находилось слева. Затем она разбежалась, запрыгнула на подоконник, подбежала к окну и выпрыгнула в него. Он не успел её остановить (показания Меджидова М.М.от 22.11.2019)

3. Меджидов М.М.видел падение Байсафы Т.из окна, при падении она зацепилась за что-то, один раз перевернулась, потом упала. Во время падения он видел её глаза (показания свидетеля Меджидова М.М. в протоколе проверки показаний на месте от 05.06.2018)

В процессе проверок следствием установлено:

По результатам проверки 1 версии:

– В процессе проведения следственного эксперимента от 27.11.2019 статист, обладающий физическими данными, аналогичными потерпевшей, не смогла перешагнуть подоконник окна указанной аудитории и сделать шаг, так как это физически невозможно с учётом размеров подоконника и оконной рамы. С экспертной точки зрения, даже если бы такое удалось, то тело потерпевшей просто бы выпало из окна, лицом вниз… и упало бы непосредственно у стены здания в проекции оконного проёма, а не на месте фактического обнаружения.

По результатам проверки 2 версии:

– Место фактического нахождения Байсафы Т.на месте после падения не соответствует предполагаемому месту её падения, установленному в ходе следственного эксперимента.

По результатам 3 версии:

– Если Меджидов М.М., с его слов, видел падение Байсафы Т., он должен был уже находиться в проёме окна …

…Экспертным путём установлено, что телу потерпевшей в момент отрыва от опоры было предано дополнительное ускорение… что возможно только при выраженном физически воздействии – толчке… «

Адвокаты Муртузали Меджидова отказались от комментариев, до момента завершения назначенных новых судебных слушаний и вынесения приговора.

Дарья Новичкина