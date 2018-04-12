Смерть студентки МГИМО: суицид или убийство?
История Томирис Байсафа, приехавшей в Москву учиться из Казахстана и выпавшей из окна аудитории в апреле 2018 года, получила новый поворот
История студентки МГИМО Томирис Байсафа, которая приехала в Москву учиться из Казахстана и выпала из окна аудитории 4-го этажа 13 апреля 2018 года, получила новый поворот. Ранее одногруппнику погибшей девушки, сыну экс-главы республики Дагестан Муртузали Меджидову судом присяжных был вынесен оправдательный приговор, однако теперь на днях «Мосгорсуд» оправдательный приговор отменил, отправив дело на новое рассмотрение в Никулинский суд Москвы.
Муртузали Меджидова и погибшую Томирис связывали романтические отношения. Это подтверждают и сам молодой человек, и мама погибшей, и одногруппники пары по МГИМО. Также следствие выяснило, что отношения за несколько месяцев до трагедии дали трещину.
«Она прыгнула сама…»
В распоряжении редакции оказались материалы допросов и судебного заседания, а также экспертизы, которая очень подробно описывает, что на самом деле происходило в аудитории на 4 этаже в роковой день пятницы 13 апреля.
Допрос Муртузали Меджидова. Молодой человек уверяет, будто бы Томирис неоднократно пыталась покончить с собой – выпрыгнуть в окно, а также якобы из мчавшего на полном ходу автомобиля:
– Расскажите, что между вами произошло в аудитории перед тем, как Байсафа Томирис выпала из окна?
Муртузали: Мы поссорились накануне – 12.04.2018 года. А 13 апреля у нас были совместные пары…. (на большой перемене) Томирис предложила мне пройти в свободную аудиторию, и обсудить причину нашей ссоры… Я согласился, и мы пошли на 4 этаж. Я сел в угол аудитории слева от двери, а она у самой двери, стала вспоминать мне обиды годовой давности…, пытаться меня ударить ладонями, начала кричать и плакать. Я пытался закрыть ей рукой рот, так как в коридоре находились люди и я не хотел огласки… Томирис сказала, что сейчас выпрыгнет из окна… побежала, запрыгнула на подоконник и сделала шаг в проём окна.
– Вы пытались её остановить?
Муртузали: Пытался, но не успел.
– В ходе ссоры вы умышленно причиняли физическую или психологическую боль Томирис?
Ответ: … никаких оскорблений или унижений я не высказывал.
– Вы в ходе конфликта вытолкнули Байсафа Томирис из окна?
Муртузали: Нет.
– Какие основные причины конфликта были у вас с Байсафа Томирис?
Муртузали: С её стороны была основная претензия – недостаток уделяемого ей времени, с моей стороны основная причина ссор – это ревность.
– Вы знаете, что накануне (даты 13.04) Томирис ходила с другим парнем в кино?
– Нет, не знал.
– Вы ей руки не выкручивали?
– Нет.
Адвокат потерпевшей: «Мы считаем, что на почве ревности…»
Адвокат матери Томирис Жанны Ахметовой – Евгений Яворский – убеждён, что самоубийства быть не могло категорически.
– На наш взгляд (адвоката и мамы погибшей – Ред.) история развивалась следующим образом. Муртузали и Томирис дружили два года. В первый год отношения были замечательными, а вот на второй переписки, испортились. Когда Томирис и Муртузали заперлись в аудитории вдвоём, студенты МГИМО слышали и позже давали показания, как девушка истошно кричала: «Не бей меня!». Накануне, как мы также выяснили, она сходила в кино с другим молодым человеком.
– Тем не менее, суд присяжных всё же изначально вынес оправдательный приговор Муртузали Меджидову.
– По нашему мнению, судья первой инстанции – Никулинского суда – не обеспечил обеим сторонам равноправного состязания, ограничив Прокуратуру и нас как потерпевших в предоставлении доказательств. Теперь, когда нашу позицию поддержал Мосгорсуд, дело направлено на новое судебное рассмотрение. И я также ставлю вопрос о компетентности судьи Никулинского суда, этот вопрос мы также будем решать в установленном законом порядке.
– На чем всё-таки основывается позиция обвинения?
– На показаниях свидетелей, на данных переписки (между обвиняемым и погибшей – Ред.) в месседжерах и соцсетях. А также на материалах экспертиз. Обвиняемый вину свою не признает.
Мама Томирис: «Дочь не выходит из головы ни на секунду»
Мама погибшей Томирис впервые дала интервью о трагедии дочери, женщине стоило огромных моральных сил отвечать на вопросы, снова и снова прокручивая перед собой событий в ту роковую пятницу 13 апреля 2018 года.
– Что вам помогает держаться морально после гибели старшей дочери?
– Родители мои. Вера в Бога. Младшая дочь, ради которой я также должна быть сильной. Томирис мы вспоминаем каждую секунду, она не выходит из головы, и да, дома повсюду висят её фотографии.
– Когда вы общались с ней в последний раз, до того, как она погибла?
– Вживую – ровно двумя месяцами раньше на каникулах, во время которых Томирис приезжала домой, а она уехала 13 февраля. Приехала весёлая, на каникулах весёлой, уезжала весёлая.
– То есть суицидальных настроений даже близко не присутствовало?
– Нет, нет. Её надо совершенно не знать, чтобы даже предположить подобное. Всегда солнце. Человек такой. Человек-праздник, человек-солнце – заходит в комнату, и сразу всем вокруг становится тепло. Купила новое платье, строила планы на будущее, которых было всегда громадьё.
– Молодой человек, которого обвиняют в том, будто выбросил вашу дочь из окна, пытался сам выйти на связь с вами, как-либо объясниться вне судебных стен?
– Нет, никогда.
– Как он на судах он себя ведёт? Видно ли раскаяние, чувство вины?
– Нет, не видно. Нагловато и спокойно. Мне кажется, он уверен, что его никак не накажут.
– Томирис вам часто снится?
– За три года – ни разу.
– Её друзья вас поддерживают?
– Да, конечно. Какой замечательной была Томирис, совершенно такие же у неё друзья. Молодые, жизнерадостные, прекрасные. Мы её любим, каждый год празднуем её день рождения, собираясь все вместе, друзья часто приходят, мы все на связи. Мы её никогда не забудем, и мы все считаем, что справедливость должна быть восстановлена. Томирис никак не могла выйти в окно по доброй воле! … А кроме них двоих – Муртузали и её – в аудитории никого больше не было.
Из материалов экспертизы (экспертиза выполнена Долинским Виктором Евгеньевичем – ведущим государственным судебным экспертом Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы Министерства Юстиции РФ):
«… Меджидов М.М.приводит в своих показаниях обличающиеся друг от друга обстоятельства, излагая три версии падения из окна Байсафы Т.
1. Байсафа Т. перешагнула подоконник и выпала в окно (показания свидетеля Меджидова от 13.04.2018)
2. Бафсафа Т.находилась у противоположной стены аудитории, окно от неё находилось слева. Затем она разбежалась, запрыгнула на подоконник, подбежала к окну и выпрыгнула в него. Он не успел её остановить (показания Меджидова М.М.от 22.11.2019)
3. Меджидов М.М.видел падение Байсафы Т.из окна, при падении она зацепилась за что-то, один раз перевернулась, потом упала. Во время падения он видел её глаза (показания свидетеля Меджидова М.М. в протоколе проверки показаний на месте от 05.06.2018)
В процессе проверок следствием установлено:
По результатам проверки 1 версии:
– В процессе проведения следственного эксперимента от 27.11.2019 статист, обладающий физическими данными, аналогичными потерпевшей, не смогла перешагнуть подоконник окна указанной аудитории и сделать шаг, так как это физически невозможно с учётом размеров подоконника и оконной рамы. С экспертной точки зрения, даже если бы такое удалось, то тело потерпевшей просто бы выпало из окна, лицом вниз… и упало бы непосредственно у стены здания в проекции оконного проёма, а не на месте фактического обнаружения.
По результатам проверки 2 версии:
– Место фактического нахождения Байсафы Т.на месте после падения не соответствует предполагаемому месту её падения, установленному в ходе следственного эксперимента.
По результатам 3 версии:
– Если Меджидов М.М., с его слов, видел падение Байсафы Т., он должен был уже находиться в проёме окна …
…Экспертным путём установлено, что телу потерпевшей в момент отрыва от опоры было предано дополнительное ускорение… что возможно только при выраженном физически воздействии – толчке… «
Адвокаты Муртузали Меджидова отказались от комментариев, до момента завершения назначенных новых судебных слушаний и вынесения приговора.
Дарья Новичкина