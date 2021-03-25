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Россиянку оштрафовали за пропаганду наркотиков из-за чехла для телефона с изображением конопли

По мнению суда, женщина, демонстрируя чехол, осуществляла пропаганду растений, содержащих наркотические средства

Фото: Joom.com

Жительницу Новгородской области Софию Андрееву оштрафовали по статье о пропаганде наркотиков на 4000 рублей из-за изображения конопли на чехле для телефона. На такую информацию в картотеке Чудовского районного суда обратил внимание телеграм-канал «ЧТД».

Как сообщается, чехол женщина «демонстрировала» в диагностическом кабинете, то есть, как установил суд, осуществляла пропаганду и незаконную рекламу растений, содержащих наркотические средства. В суде Андреева признала свою вину.

«Демонстрировала присутствовавшим лицам чехол для мобильного телефона с нанесенным на его поверхность стилизованным графическим изображением листа растения "конопля", то есть осуществляла пропаганду и незаконную рекламу растений, содержащих наркотические средства, и их частей, содержащих наркотические средства или их прекурсоры», – говорится в постановлении суда. 

Согласно заключению эксперта – доктора сельскохозяйственных наук, на поверхности чехла для мобильного телефона имеется мультипликационное изображение листа растения конопли, которое «может использоваться при приготовлении наркотических средств – марихуаны и гашиша».

Другой эксперт, который является клиническим психологом, заявил, что «в контексте чехла для телефона изображение листа, напоминающего лист конопли, не является свойством продукта, а значит, является рекламным, визуальным стимулом, который может двусмысленно влиять на психику и мотивацию к употреблению наркотических средств у определенных категорий населения». 

В итоге суд признал Андрееву виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств). При этом чехол изымать не стали. 

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