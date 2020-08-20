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Помощь с учёбой в 6 классе: от репетиторов до ГДЗ

Проблемы с обучением возникают на любом этапе – как в начальной, так и в средней школе

Наивно полагать, что помощь со школьными предметами требуется только в последних классах, когда детям приходится сдавать ОГЭ и ЕГЭ, а также готовиться к поступлениям в ВУЗы. Практика показывает, что проблемы с учёбой возникают на любом этапе обучения – и в начальных классах, и в средней школе.

Решебники

Наверное, один из наиболее противоречивых инструментов помощи – это решебники с готовыми домашними заданиями. С одной стороны, если пользоваться ими бесконтрольно, польза от самостоятельной работы будет, но небольшая. С другой – методические пособия с ГДЗ помогают с учёбой, когда рядом нет учителя и любого другого взрослого «эксперта».

К тому же, соответствующая информация есть в открытом доступе на тематических сайтах. Например, ГДЗ по математике за 6 класс к учебнику А. Г. Мерзляк можно найти в сети интернет на специальных сайтах, как и готовые «домашки» к другим школьным учебникам.

Пользоваться ГДЗ рекомендует или родителям, которые забыли школьный предмет, у которых нет времени на личное кураторство домашних заданий, либо школьникам самостоятельно, но с вдумчивым изучением решения.

Репетиторы

Хороший во всех отношениях репетитор – это самый эффективный способ повысить успеваемость или подготовиться к годовой контрольной. Однако у репетиторства есть свой минус – это трата времени и денег. В периоды пикового спроса репетиторы как профессионалы могут стоить довольно дорого, особенно по таким популярным дисциплинам, как русский язык, математика, физика и английский язык.

Причём, хороший педагог, готовый заниматься индивидуально, дистанционно или в формате личных встреч, не сможет добиться фундаментальных результатов в течение одного-двух занятий, особенно если сам ребёнок настроен против занятий.

Помощь родителей

Конечно, если у мамы или папы есть силы и время помогать ребёнку с домашней работой и с обучением тому или иному предмету в целом, то почему бы этим не заниматься.

В то же время стоит учитывать, что нужен хотя бы минимальный педагогический опыт, терпение и самостоятельные знания в выбранной области. Причём, это актуально не только для предметов старшей школы, но и той же математике 6-7 класса, когда арифметика сменяется алгеброй и относительно сложными разделами точной науки.

Если ничего этого в запасе у мамы и папы нет, рекомендуется воспользоваться теми же ГДЗ, которые помогут ребёнку понять сложную тему под присмотром родителя.

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